Hsbc Asset Management lancia una nuova strategia di investimento in venture capital

Hsbc Asset Management ha lanciato una nuova strategia di investimento in venture capital volta a investire in aziende che parteciperanno alla trasformazione dei servizi finanziari.

La strategia fornirà ai clienti un'esposizione a società B2B che offrono software o servizi finanziari a imprese o istituzioni. In genere parteciperà a cicli di finanziamento di serie A e B di aziende con attività commerciali in Europa e Asia. La strategia si rivolge alle istituzioni che cercano di accedere a società innovative, compresi gli asset allocator istituzionali, i family office, le banche private e gli individui con un patrimonio netto molto elevato.

La strategia sarà gestita da Remi Bourrette, Head of Venture & Growth Investments e Kara Byun, Director, Venture & Growth Investments, che hanno entrambi un'esperienza operativa nei servizi finanziari maturata in Europa e Asia e investono insieme da diversi anni. Kara è entrata in Hsbc AM nell'aprile 2020. In precedenza, ha trascorso nove anni con la divisione Global Banking & Markets di HSBC ricoprendo ruoli senior a Londra e Hong Kong.

Joanna Munro, CEO, HSBC Alternatives, ha dichiarato: "Come parte del nostro impegno a fornire ai clienti interessanti opportunità di investimento, questa strategia darà loro accesso a settori ad alta crescita e a parti del mondo in cui le economie sono in rapida espansione, come la Greater Bay Area in Cina. L'esperienza settoriale e il rigore degli investimenti del team, insieme al nostro profilo come una delle più grandi organizzazioni di servizi bancari e finanziari del mondo, è un grande vantaggio sia per le società partecipate che per gli investitori".

Remi Bourrette ha aggiunto: "Siamo interessati ai cambiamenti tettonici del settore, ancora di più quando riguardano il ruolo della finanza nell'economia e nella società in generale. Crediamo che la transizione verso la finanza Esg-driven porterà alla reinvenzione di molte linee di prodotto creando un potente vento di coda per le aziende native della sostenibilità. Vediamo anche la creazione di ricchezza in Asia come una tendenza duratura che beneficerà le aziende tecnologiche nella gestione patrimoniale, nei mercati dei capitali e nelle assicurazioni".

Il mese scorso, Hsbc Am ha annunciato che stava riunendo tutte le sue capacità alternative esistenti sotto una singola unità di business, Hsbc Alternatives, con un team di 150 persone e un patrimonio combinato in gestione e consulenza di Usd53 miliardi. Questo fa parte della sua strategia per riposizionare l'azienda come un gestore di soluzioni di base e specializzato in mercati emergenti, Asia e alternative, con la centralità del cliente, l'eccellenza degli investimenti e l'investimento sostenibile come fattori chiave.

Il lancio di questa strategia fa parte dell'espansione dell'azienda negli alternativi diretti e segue la recente nomina di Christophe Defert e Michael D'Aurizio per formare il team di venture capital Climatech di HSBC Am.