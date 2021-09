Ig integra i principali titoli azionari globali nella propria gamma di certificati turbo

Ig Europe annuncia che, dal 1° settembre, i clienti possono negoziare una nuova serie di certificati Turbo quotati su Spectrum Markets, riguardanti le principali azioni europee e statunitensi. Questa offerta si aggiunge a quella esistente su Forex, Indici e materie prime.

L’offerta iniziale di Turbo su azioni comprende una selezione delle 70 società più scambiate a livello mondiale, come Unicredit, Intesa, Telecom, Apple, Tesla, Amazon, Netflix, Alphabet, Nvidia, Facebook, Microsoft, Twitter, Intel Corporation, Uber, LVMH, Alibaba Group Holding Limited. A questa prima emissione, seguiranno release successive che arricchiranno ulteriormente la gamma di sottostanti azionari.

L’accesso al trading di questo nuovo prodotto è garantito da IG nei mercati di Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Olanda e Norvegia. I nostri clienti possono ottenere un’esposizione sugli asset beneficiando di tutti i vantaggi di uno strumento negoziato in borsa, dato che i Certificati Turbo offrono la massima trasparenza in termini di quotazioni, permettendo ai clienti di rimanere pienamente informati e di gestire la propria esposizione usufruendo dei benefici derivanti dalla negoziazione su un mercato regolamentato.

L’innovativa piattaforma di IG è stata sviluppata appositamente per servire i clienti retail e per l’attività di trading di Certificati Turbo, ponendo al centro la protezione del cliente e la trasparenza. I clienti detengono il pieno controllo, dal momento che possono impostare fin da subito i limiti di esposizione e la leva più appropriata per il trading. Di recente, IG ha anche aggiunto la nuova funzione di stop loss, per consentire ai clienti di inserire un ulteriore meccanismo di protezione per chiudere automaticamente le posizioni, oltre al livello di knock out già integrato.

Inoltre, la piattaforma di IG offre la possibilità di effettuare operazioni direttamente dalla chart che indica l’andamento del mercato sottostante, una funzionalità innovativa che permette ai clienti di eseguire le proprie operazioni avendo già a disposizione le informazioni di mercato di cui necessitano. Infine, è possibile sperimentare la piattaforma completa senza correre rischi grazie a un conto demo gratuito attraverso cui ogni utente può implementare le proprie strategie di trading e vedere come funziona il prodotto in un ambiente simulato, prima di richiedere un conto live o iniziare a investire.

Il conto demo si inserisce all’interno del più ampio impegno di IG in tema di educazione finanziaria degli investitori, per favorire un’attività di trading informata e quanto più possibile sicura, e che comprende inoltre la serie di webinar “Morning Call - Buongiorno Europa”, condotta tutti i giorni alle 8.50 dai Premium Client Manager Vincenzo Longo e Pietro Bellotti, che commentano le principali news dei mercati contestualmente all’apertura dei listini europei. Oppure “Turbo24 Trading Room”, in diretta ogni giovedì alle 17:30 con i trader professionisti Antonio Cioli Puviani e Arduino Schenato che presentano idee di trading sui Turbo24.

Alessandro Capuano, head of exchange traded derivative, IG Europe, ha affermato:

“Per noi di IG, dare il pieno controllo ai nostri clienti e offrire loro prodotti leader di mercato è il fulcro di ciò che facciamo. La nostra storia lunga quattro decenni nel trading retail si sta dimostrando vincente e la nostra abilità nel creare una client experience personalizzata per ogni specifica tipologia di trading si sta convertendo in un fattore di differenziazione chiave. Fornire l’accesso ai Turbo azionari su Spectrum, che rappresenta un mercato molto ampio in Europa, è l’ultimo step verso una copertura completa delle principali asset class: Indici, Forex e Azioni. In futuro, concentreremo tutti i nostri sforzi sull’ampliamento della gamma di prodotti nell’universo dei certificate”.

Fabio De Cillis, head of Italy di IG, ha dichiarato:

“I nuovi Certificati Turbo integrano ulteriormente la nostra offerta, che ora permette di investire sui principali indici, valute e titoli di società internazionali, senza il rischio di incorrere in una perdita superiore al capitale investito. L’aggiunta di sottostanti su singole azioni delle principali organizzazioni a livello globale, oltre a garantire l’accesso a un asset class che pensiamo possa essere molto apprezzato dagli investitori, è un’ulteriore riprova dell’attenzione che IG pone alle esigenze e alle aspettative dei propri clienti”.