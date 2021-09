Nordea Asset Management raccoglie 900 milioni per il primo fondo con Trill Impact

Trill Impact, una società di investimento indipendente sostenuta da Nordea Asset Management, ha raccolto 900 milioni di euro per il suo inaugurale impact Mid- market Buyout Fund da parte di importanti investitori istituzionali globali. Si tratta di uno dei maggiori fondi avviati durante la pandemia globale da una società di investimento indipendente.

Trill Impact è stata fondata nel 2019 da Jan Ståhlberg con il supporto di Nordea Asset Management. Oggi è una delle più grandi impact investment house in Europa, con oltre 1 miliardo di euro di masse in gestione nelle sue strategie di private equity e microfinanza. Questa è una chiara testimonianza del potere della partnership tra Nordea Asset Management e Trill Impact, che combina l’ampia esperienza nel private equity del team di Trill Impact con le competenze di Nordea Asset Management in materia di analisi dell’impatto e nell’ambito di raccolta del capitale, con l’obiettivo di portare sul mercato le migliori soluzioni di impact investing della categoria.

Attraverso la sua partnership strategica con Nordea Asset Management, pioniere e leader nell’Investimento Responsabile, Trill Impact collabora con il pluripremiato Responsible Investment team di NAM e con il team Global Investor Relations (IR) and fundraising di NAM in Europa e nei mercati esteri.

Nonostante la fase di raccolta del capitale sia avvenuta durante lo scenario senza precedenti della pandemia globale, Il Fondo è diventato uno dei maggiori in termini di raccolta da parte di un manager emergente a partire dalla crisi finanziaria globale, nonché uno dei più grandi per la prima volta raccolti durante la pandemia COVID-19 da una società indipendente.

Dal lancio del Fondo, quattro transazioni sono state completate mirate soprattutto nel Nord Europa e orientate a generare i rendimenti attesi del private equity insieme con un impatto duraturo e misurabile. Trill Impact, assieme al management delle società in portafoglio, ha intrapreso il suo percorso per crescere e trasformare le aziende per raggiungere il loro pieno potenziale.

Sostenuto da un numero significativo di investitori dall’Europa al Nord e al Sud America, l’advisory committee del Fondo è composto, tra gli altri, da AP4 (il quarto fondo pensione nazionale svedese), AP6 (il sesto fondo pensione nazionale svedese), Allianz Global Investors, New York Life Insurance Company, Lucie e André Chagnon Foundation, Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, e Nordea Life & Pensioni.

“la nostra missione è stata quella di generare rendimenti con responsabilità. Questo è ciò che ha spinto la nostra collaborazione con Trill Impact, unendo le nostre rispettive forze per offrire agli investitori soluzioni private equity di livello mondiale e competenze ESG, nonché l'opportunità di partecipare al cambiamento che vogliono vedere nel mondo. Siamo entusiasti di vedere che molti importanti investitori hanno riconosciuto il valore di questa partnership e crediamo che questo successo inaugurale apra la strada per la crescita futura dell'offerta Trill Impact”. – Nils Bolmstrand, CEO di Nordea Asset Management.

“la mia ambizione per Trill Impact sin dall’inizio è stata quella di creare un leader di pensiero e un motore di cambiamento positivo attraverso l’impact investing, consentendo agli investitori con una mentalità simile di contribuire attivamente a un mondo migliore ispirando altri a seguire questa direzione. Sono convinto che, insieme con Nordea Asset Management e con gli investitori del Fondo, abbiamo creato le basi per un futuro successo". – Jan Ståhlberg, fondatore e Managing Partner di Trill Impact.