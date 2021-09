Zanini e Dalmasso new entry per Gamma Capital Markets

Gamma Capital Markets Succursale Italiana, società di gestione del risparmio specializzata nella consulenza fee-only e nelle gestioni patrimoniali, comunica l’ingresso di Corrado Zanini e di Guido Dalmasso nella propria struttura come nuovi consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Corrado Zanini, bergamasco, lavora da oltre trent’ anni nel settore finanziario, dove ha maturato una significativa esperienza nella costruzione di asset allocation personalizzate sulle esigenze degli investitori. Negli ultimi decenni è stato consulente finanziario per importanti realtà come Mediolanum, Bipop Carire e dal 2002 in Sol &Fin SIM (poi incoporata in Consultinvest) che ha lasciato per approdare in Gamma. Nel corso della sua lunga carriera, Corrado è riuscito a generare saldi rapporti di fiducia con la propria clientela storica, che gli ha permesso di costruire un portafoglio di assoluto rilievo.

Proviene da Consultinvest anche Guido Dalmasso, cuneese. Entrato nelle Assicurazioni Generali nel 1995, ha trascorso parte della sua carriera finanziaria nell’orbita del gruppo assicurativo ed è una figura di spicco nell’ambito della Consulenza in Piemonte, dove ha operato per molti anni sul territorio di Savigliano e di Saluzzo. Guido, dopo una significativa esperienza nel settore assicurativo, ha deciso di abbracciare il progetto di Gamma per poter soddisfare le esigenze della propria clientela anche nel raggiungimento dei propri obiettivi finanziari.

“Con gli inserimenti di Corrado e Guido, Gamma Capital Markets introduce due figure professionali di notevole esperienza che, insieme agli altri colleghi arrivati precedentemente, porta ad un incremento di sette consulenti finanziari negli ultimi dodici mesi. Siamo molto soddisfatti di questo risultato. A dimostrazione che anche in Italia è possibile proporre un modello di consulenza che permette di soddisfare anche esigenze complesse della clientela”, ha commentato Vito Ferito, Direttore commerciale di Gamma Capital Markets. “I nostri consulenti apprezzano particolarmente il nostro modello “ibrido” che offre la possibilità di poter proporre il servizio consulenza a parcella alla clientela che preferisce essere maggiormente coinvolta nelle scelte di investimento e il servizio di gestione patrimoniale alla clientela che invece preferisce delegare. Indipendenza nelle scelte di investimento e personalizzazione dei portafogli rimangono sempre i nostri capisaldi”.