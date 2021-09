BlackRock amplia la gamma di Etf iShares Fixed Income

La crescente domanda degli investitori di incorporare i fattori ESG nei loro portafogli a reddito fisso continua a guidare la transizione dai tradizionali ETF Fixed Income verso esposizioni sostenibili. Per questo motivo BlackRock ha lanciato l'iShares Global Aggregate Bond Esg Ucits Etf (Agge), progettato per rispondere alle esigenze degli investitori come una versione ESG dell'iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.

Il fondo, che replica l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable e Green Bond SRI, offre un'esposizione ampia e diversificata al mercato obbligazionario globale, su 70 paesi e oltre 30 valute. AGGE offre un profilo di sostenibilità migliore rispetto all'indice Bloomberg Global Aggregate, pur cercando di mantenere un profilo di rischio-rendimento simile. In Italia il fondo iShares é registrato e disponibile solo per clienti professionali e investitori qualificati.

L'indice adotta un approccio best-in-class all'investimento sostenibile che incorpora una serie di screen ESG e di linee di business, oltre ad escludere gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB. Vengono inoltre escluse le obbligazioni sovrane e governative in base all'elenco delle sanzioni delle Nazioni Unite, ottenendo un universo obbligazionario di 20.000 titoli rispetto ai 27.000 dell'indice principale. Inoltre, l'indice mira anche ad avere un impatto ambientale misurabile assegnando almeno il 10% del suo valore di mercato a titoli classificati come obbligazioni verdi.

Brett Olson, head of Fixed Income iShares EMEA di BlackRock, ha dichiarato: "Mentre la transizione verso gli investimenti sostenibili continua ad accelerare, abbiamo registrato una forte domanda – proveniente da tutti i segmenti di clientela – a favore di un'esposizione aggregata globale sostenibile. Molti investitori, che stanno orientando le loro allocazioni di reddito fisso verso il green, stanno abbracciando l'indicizzazione poiché gli ETF forniscono diversificazione, trasparenza e efficienza. Riteniamo che l'iShares Global Aggregate Bond ESG ETF soddisfi le esigenze degli investitori grazie a un building block diversificato a reddito fisso globale, investment grade, che offre anche migliori caratteristiche di sostenibilità".

Il fondo offre ai clienti una modalitá di investimento conveniente per accedere istantaneamente al mercato obbligazionario globale con gli investitori in grado di ottenere l'accesso a quasi 20.000 obbligazioni da 3.000 emittenti attraverso una singola operazione, per un rapporto di spesa dello 0,10%. AGGE è anche offerto in più share class con diversa copertura valutaria.

Il lancio é in linea con le aspettative di BlackRock che prevede che il 70% dei suoi lanci e riposizionamenti di fondi in Europa, nel 2021, sia conforme all'articolo 8 o 9, secondo la normativa SFDR. AGGE è classificato come articolo 8.