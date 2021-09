Chiara Mosca nuovo commissario Consob

La professoressa Chiara Mosca ha assunto martedì 7 settembre il suo nuovo incarico come commissaria Consob. L'insediamento è avvenuto nel corso di una riunione di Commissione. Mosca subentra alla professoressa Anna Genovese, il cui mandato, non rinnovabile, è scaduto il 14 luglio scorso. Il Collegio viene con ciò ricostituito nella sua composizione integrale di cinque membri. Ne fanno parte il presidente Paolo Savona e, in ordine di anzianità di Istituto, i commissari Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia, Paolo Ciocca e Chiara Mosca. Mosca è professore associato di diritto commerciale al dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi.