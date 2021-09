Luigi Conti fa il suo ingresso nel board di Axyon AI

Axyon AI, operatore leader nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale applicata all'asset management, ha nominato Luigi Conti come consigliere indipendente. Axyon AI sviluppa soluzioni che aiutano gli asset manager a fornire prodotti di investimento più efficienti ed innovativi attraverso l’uso del deep learning. La società, che include UniCredit S.p.A. e ING Bank N.V. tra i suoi investitori, opera in stretta collaborazione con diverse università e partner, inclusa l'Università di Modena e Reggio Emilia, hub europeo per l’intelligenza artificiale.

Luigi Conti vanta una lunga e significativa esperienza nel supportare lo sviluppo delle aziende, anche nelle loro prime fasi, da un punto di vista strategico, con un focus su tecnologie innovative B2B. Il manager ha fatto in precedenza parte del consiglio di ADmantX (advertising tech), dove ha gestito prima il processo di raccolta del capitale e poi la vendita della società a Vista Equity nel 2019. Attualmente è membro del consiglio di amministrazione e manager di Icoolhunt SpA, una società di marketing tech focalizzata sulla previsione tramite AI delle tendenze di mercato.

Luigi Conti è stato inoltre responsabile dello sviluppo strategico di Expert.ai SpA, società quotata focalizzata sulle tecnologie NLP. Attualmente opera anche come angel investor attraverso il veicolo VC Geminea, che investe in start-up basate sull'intelligenza artificiale.

Luigi Conti, consigliere indipendente di Axyon AI, commenta: “Stiamo assistendo ad un costante aumento degli investimenti in tecnologie AI da parte degli asset manager, che vedono il valore che questa tecnologia può apportare nel creare strategie di investimento più robuste, generando alfa e rilevando eventuali anomalie di mercato. Axyon AI è una realtà entusiasmante e sono felice di unirmi al loro viaggio per supportare lo sviluppo dell'azienda e portare la loro tecnologia leader ad un pubblico sempre più ampio".

Daniele Grassi, Ceo di Axyon AI, afferma: “La nomina di Luigi come consigliere indipendente è solo un altro esempio della nostra continua crescita. La sua profonda esperienza nel supportare lo scale-up di aziende che operano nell’ambito dell’intelligenza artificiale fornirà spunti importanti e ci aiuterà nel passare ad un livello successivo”.