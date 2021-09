Nordea Asset Management inaugura un nuovo Esg hub a Singapore

Nam ha preso una decisione strategica di creare il suo primo hub Esg al di fuori della sua sede nordica, a Singapore. L'hub consentirà a Nam di essere più vicino ai clienti nella regione Asia- Pacifico e di consolidare l'analisi in merito alle modalità con cui le aziende nell'area stiano implementando la sostenibilità.

“Nam è lieta di creare un hub Esg a Singapore, che ci consentirà di migliorare il servizio di assistenza locale, la conoscenza Esg e la piattaforma di investimento e distribuzione nella regione. Negli ultimi anni, le questioni relative alla sostenibilità hanno acquisito un interesse significativo in Asia così come è aumentata la domanda di soluzioni ESG da parte degli investitori. È il momento giusto per soddisfare questa domanda", afferma Nils Bolmstrand, Ceo di Nordea Asset Management.

Singapore è una scelta interessante per il primo hub Esg all’estero di Nam grazie al suo ambiente stabile di investimento e all’impegno del governo di affrontare i problemi legati alle emissioni di carbonio abbracciando gli approcci della finanza sostenibile. Il "Green Finance Action Plan" di Singapore, lanciato nel 2019, segna un passo importante nella transizione del paese verso un futuro sostenibile.

Il nuovo hub Esg di Nam completerà il suo ufficio di distribuzione locale di Singapore, fondato nel 2013, e sarà completamente integrato con le boutique di investimento interne Esg di Nam e con il premiato team di Investimento Responsabile (RI team) di Nam. L'avvio del piano di implementazione dell'hub è previsto nell'ultima parte del 2021.