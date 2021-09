Si ribalta il sentiment degli investitori individuali sull’Ibex

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati, ha pubblicato i dati riferiti al mese di agosto del Serixtm, il sentiment degli investitori individuali europei, che denotano la continuazione di un trading ribassista sull’indice spagnolo Ibex 35.

Dopo essere sceso dal massimo di nove mesi raggiunto in giugno al 105 di luglio, il sentiment degli investitori individuali sull'Ibex 35 è calato ulteriormente in agosto fino a raggiungere il valore ribassista di 95. Ciò è avvenuto in concomitanza con l’aumento della pressione legato al nuovo incremento dei casi di Covid-19 e al rapido deterioramento della situazione in Afghanistan.

"Anche se il tasso di nuovi casi di Covid-19 in Spagna sembrava rallentare nel mese di agosto, l'Ibex 35 ha lottato per mantenere la tendenza al rialzo iniziata a metà luglio, e i dati del Serixtm suggeriscono che gli investitori individuali stanno iniziando a diventare un po' nervosi", osserva Thibault Gobert, head of liquidity pool di Spectrum Markets.

"Se l'Ibex 35 subisce un altro calo significativo, come quello visto nella seconda metà di giugno, questo potrebbe innescare ulteriori vendite e, guardando ai chiari segnali ribassisti che stiamo vedendo nei nostri dati, gli investitori individuali sembrano prepararsi a questo scenario prendendo profitto o posizionandosi per un calo a breve termine".

Durante il mese di agosto, su Spectrum sono stati scambiati 60 milioni di certificati, con il 33,1% degli scambi avvenuti al di fuori dell'orario tradizionale (ovvero tra le 17:30 e le 9:00). L'80,4% degli strumenti scambiati è collegato agli indici, il 10% alle coppie di valute e il 9,6% alle materie prime, mentre i primi tre sottostanti per volumi sono stati il Dax 30 (27%), il Nasdaq 100 (16,7%) e l’Omx 30 (13%).

Guardando i dati Serixtm per i tre principali sottostanti, il Dax 30 è tornato in territorio ribassista, scendendo da 101 a 99, mentre il Nasdaq 100 è sceso di due punti, a 96. Nel frattempo, l'Omx 30 ha recuperato un po' dello slancio rialzista visto all'inizio dell'anno, salendo in agosto da 92 a 99.