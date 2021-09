Uno sguardo alle opportunità del reddito fisso Usa

"Il tono della Federal Reserve è diventato marginalmente hawkish date le pressioni inflazionistiche potenzialmente più persistenti e le aspettative di un mercato del lavoro più forte". Il commento di Kirstie Spence, fixed income portfolio manager di Capital Group.

Il dot plot aggiornato della riunione di giugno indica due aumenti dei tassi nel 2023, con alcuni membri che anticipano un aumento nel 2022. Anche il tapering sarà probabilmente comunicato formalmente prima della fine dell'anno. Tuttavia, la fornitura di liquidità attraverso i 120 miliardi di dollari di acquisti mensili della Fed, per ora, rimane elevata.

Una ripresa interna relativamente forte e il tono più hawkish della Fed suggeriscono che la politica potrebbe essere inasprita negli Stati Uniti prima di altri mercati. Pertanto, ci aspettiamo che la forza del dollaro americano continui per tutto il 2021.

Le obbligazioni societarie investment grade hanno guadagnato il 3,5% nel secondo trimestre. Al 30 giugno, i rendimenti su base annua dell'indice Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade erano ancora negativi (-1,3%), anche se hanno superato i Treasuries.

Gli spread hanno chiuso il secondo trimestre con una riduzione di 11 punti base a 80 punti base; sono vicini ai livelli storicamente stretti, anche senza aggiustare la qualità del credito relativamente bassa tra le attuali società investment grade.

La leva finanziaria, che è aumentata bruscamente l'anno scorso, dovrebbe diminuire man mano che il tasso di crescita del debito rallenta e i guadagni aumentano ulteriormente.

Dal calo del primo trimestre del 2020, gli utili si sono ripresi e il loro trend positivo dovrebbe continuare fino alla fine dell'anno con la ripresa dell'attività economica. I fondamentali stanno migliorando in un momento di robusta domanda degli investitori, il che crea un ambiente tecnico favorevole. Anche così, le valutazioni attuali forniscono una minore compensazione ai potenziali rischi dei tassi di interesse.

La Fed ha annunciato che ridurrà i suoi acquisti di obbligazioni societarie, anche se queste strutture specifiche sono relativamente piccole e, quindi, meno preoccupanti per il mercato. Più significativamente, la Fed dovrebbe annunciare i suoi piani per la riduzione dei Treasuries e dei mortgage backed securities (MBS) nei prossimi mesi. Gli investitori in obbligazioni societarie dovrebbero essere preparati ad attacchi di volatilità legata ai tassi.

Le emissioni nel secondo trimestre sono state inferiori a quelle di un anno prima, anche se in linea con i volumi degli anni precedenti la pandemia di Covid-19. In particolare, a giugno non ci sono state emissioni legate a fusioni e acquisizioni. Nella prima metà del 2021, sono stati emessi 90 miliardi di dollari di debito corporate investment-grade legato alle M&A. La pipeline delle operazioni comprendeva una quantità simile di emissioni in sospeso.

Riteniamo che le valutazioni siano costose, nonostante le prospettive positive degli utili e il miglioramento delle condizioni economiche. In un ambiente in cui la compressione degli spread offre probabilmente un potenziale di rialzo limitato, la rotazione dei settori e degli emittenti può fornire opportunità di modesto apprezzamento del capitale.

Il rally dell'high yield si è intensificato nel secondo trimestre. Gli spread si sono ridotti di 42 punti base, chiudendo il trimestre a 269 punti base. L'indice Bloomberg Barclays US Corporate High Yield ha guadagnato il 2,7% nel trimestre e il 3,6% per l'anno in corso, al 30 giugno. Gli spread hanno raggiunto il loro livello di fine mese più stretto da maggio 2007.

Il maggiore ottimismo sulla ripresa e il maggiore appetito degli investitori per le attività di rischio hanno guidato questa compressione. In precedenza, 316 bps era stato lo spread di fine mese più stretto registrato (settembre 2018) dopo la crisi finanziaria globale. Le valutazioni elevate potrebbero rimanere ben supportate, in assenza di qualsiasi shock economico o di mercato.

La selezione degli emittenti e la rotazione settoriale stanno diventando fonti chiave del potenziale di rendimento, poiché le prospettive di un'ulteriore compressione degli spread sembrano limitate. Nell'attuale contesto di mercato sono possibili modeste perdite dovute al calo dei prezzi, anche se su periodi più lunghi il reddito potrebbe compensarle.

Prevediamo un ambiente di default abbastanza favorevole per il resto del 2021 e per il 2022. I tassi di insolvenza sono diminuiti con la piena riapertura dell'economia globale e l'accelerazione della ripresa. Dopo aver toccato i massimi pluriennali nel 2020, quando molti default previsti sono stati anticipati, il tasso di default si sta muovendo verso la sua media storica di circa il 5%.

I rapporti di leva finanziaria stanno cominciando a diminuire. Il miglioramento dei guadagni ha spinto la leva finanziaria verso il basso dal suo picco nel quarto trimestre del 2020. Dopo il boom dell'anno scorso, il minor volume di emissioni e il potenziale rimborso del debito dovrebbero aiutare a sostenere la tendenza al ribasso del leverage.