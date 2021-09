Borsa Italiana, arriva il primo Etf europeo sugli stili di vita più sani

Arriva su Borsa Italiana il primo Etf in Europa che sostiene uno stile di vita più sano e green, il Cleaner Living Esg-S Ucits Etf (ticker: Dtox). Si tratta di un Etf che racchiude le aziende meglio posizionate per beneficiare della crescita accelerata di quei beni di consumo e servizi che aiutano ad avere uno stile di vita più sano e allo stesso tempo fanno bene all’ambiente.

Molti sono i fattori che da diverso tempo stanno guidando questo cambiamento: la crescente consapevolezza che si ha oggi dell’importanza della salute fisica e mentale, le crescenti preoccupazioni verso l’obesità e il diabete, alimentati da zuccheri "aggiunti" e da ingredienti geneticamente modificati e/o artificiali. Inoltre a queste preoccupazioni personali si aggiungono i crescenti pensieri del proprio impatto ambientale. Dtox viene quotato oggi in contemporanea sui principali mercati europei (LSE, Deutsche Börse e Borsa Italiana) e sarà dotato di passaporto per la vendita in tutta Europa.

Il Cleaner Living Sustainability Screened Ucits Etf è stato sviluppato da HANetf in partnership con Quikro, player operativo nel settore dei servizi finanziari, che sponsorizza il lancio e lo sviluppo di innovativi exchange-traded fund.

HANetf e Quikro, insieme con Tematica Research LLC, hanno sviluppato un nuovo e unico indice per questo Etf, il Tematica Bita Cleaner Living Sustainability Screened Index (TBCLNR), che permette di catturare il cambiamento delle abitudini dei consumatori verso una vita più green, sostenibile e sana, attraverso cinque categorie: cibo e ristorazione più sani e sostenibili; salute e cosmesi più sane e sostenibili; edifici e infrastrutture più ecologici; trasporti più sostenibili per l’ambiente;

·energia più pulita.

L'indice sfrutta la Thematic Scorecard di Tematica Research che consente la creazione di un paniere di titoli in cui l'80% delle entrate o dei guadagni deriva proprio delle aziende che stanno affrontando un cambiamento strutturale verso uno stile di vita più sostenibile.

Tra le aziende presenti nell'indice vi sono Beyond Meat (BYND), Blink Charging Co (BLNK), Nio (NIO), Peloton Interactive (PTON), Renewable Energy Group (REGI), Trex Company (TREX) e Tesla (TSLA).

L'indice ha complessivamente reso il 49.44% nell’ultimo anno e il 372.10% negli ultimi 5 anni (Fonte: BITA, al 24.08.2021).

Mentre altre strategie d'investimento si concentrano su un singolo aspetto del tema “vivere sano e sostenibile”, come i veicoli elettrici o gli alimenti biologici, il Cleaner Living Esg-S Ucits Etf cattura l'accelerazione della crescita in un arco molto più ampio di tendenze globali, riducendo la sua vulnerabilità ai cambiamenti normativi che possono avvenire in una singola area. Si tratta di un Etf che, per sua stessa natura, sarà in grado di adattarsi e prosperare man mano che un numero sempre maggiore di società orienterà la propria attività verso questo cambiamento di preferenze e di spesa dei consumatori.

L'Etf ha un ulteriore screening di sostenibilità dei suoi costituenti per garantire l'aderenza agli standard internazionali in materia di protezione ambientale, diritti umani, pratiche di lavoro, anti-corruzione e produzione controverse e si qualifica all’articolo 8 ai sensi della Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR). L'Etf avrà un Total Expense Ratio dello 0,59%.

Omar ElKheshen, ceo di Quikro, ha dichiarato: "Quella che sembrava una moda verso uno stile di vita più sano, non si è rivelata tale. È ormai chiaro che questo sentimento ha portato a un cambiamento strutturale nella nostra società e le aziende stanno attuando cambiamenti per catturare questa svolta del profilo di spesa dei consumatori attraverso nuovi prodotti. I consumatori stanno diventando molto più consapevoli verso i prodotti che acquistano e fanno scelte verso uno stile di vita più sano e sostenibile. La richiesta di prodotti e soluzioni più green, che si tratti di prodotti di bellezza o del cibo che mangiamo, è evidente in quasi ogni aspetto del vivere quotidiano - al supermercato, o quando si acquistano nuovi elettrodomestici o veicoli.

Di conseguenza, siamo felici di offrire agli investitori l'accesso al primo ETF europeo che traccia queste entusiasmanti tendenze verso uno stile di vita più sano per un pianeta più pulito con il lancio del Cleaner Living Esg-S Ucits Etf".

Hector McNeil, co-fondatore e co-ceo di HANetf ha aggiunto: "Il 2021 è stato un anno senza precedenti per HANetf in termini di lanci di fondi. Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta con Quikro e il team Tematica dopo i precedenti successi.

HANetf ha una delle gamme più ampie di Etf tematici disponibili in Europa, e il DTOX è un'eccellente aggiunta alla nostra piattaforma. È importante dare agli investitori l'opportunità di considerare Etf unici che possono offrire accesso a megatrend sostenibili a lungo termine, e il tema della "vita più sana e sostenibile" è chiaramente una buona aggiunta al kit di strumenti che offriamo oggi agli investitori e un'altra primizia per Quikro e HANetf".