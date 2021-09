Ali, accordo vincolante per l’acquisto una quota di maggioranza di Cieffe Derma

Azimut Libera Impresa Sgr (Ali), per conto del fondo di Private Equity Az Eltif Ophelia, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 55% di Cieffe Derma, una delle principali aziende italiane nella formulazione e distribuzione di prodotti dermocosmetici e di integratori dedicati al canale farmacia, operante tramite una capillare Rete di Informatori Medico Scientifici.

Cieffe Derma (www.cieffederma.it), fondata a Correzzana (MB) nel 2000 da Salvatore Frontera e da Maria Paletta, è presente su tutto il territorio nazionale e fornisce prodotti di primaria qualità per il trattamento di numerose aree terapeutiche in Dermatologia e, di recente, nella Ginecologia. La Società vanta un vasto portafoglio di prodotti specialistici con brand riconosciuti sul mercato quali ad esempio Oilfree, Macrocea e Dermaffine. Nel 2020 la Società ha realizzato un fatturato pari a circa 10 milioni, registrando una crescita delle vendite media degli ultimi anni pari a circa il 10%.

A seguito dell’operazione, il nuovo assetto societario vedrà Ali detenere il controllo della Società al fianco dei soci imprenditori. Salvatore Frontera, ricevendo la piena fiducia dal nuovo azionista, ricoprirà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato per guidare la Società verso un ulteriore percorso di continua e solida crescita.

Salvatore Frontera, presidente e amministratore delegato di Cieffe Derma, dichiara: “Quello di oggi è un traguardo importante nella storia della Cieffe Derma, a coronamento di un lungo percorso fatto di duro lavoro e passione. Siamo molto soddisfatti dell’operazione annunciata oggi perché certi di aver trovato un socio che, condividendo le aspirazioni ed i valori della nostra società, saprà supportare nuovi ed importanti sviluppi con cui valorizzare ulteriormente la storia di eccellenza costruita nel tempo, sia presso i Medici Specialistici sia presso gli utilizzatori finali dei nostri prodotti.”

Marco Belletti, amministratore delegato di Azimut Libera Impresa Sgr, commenta “L’investimento in Cieffe Derma è la seconda operazione del Fondo Ophelia a pochi mesi dall’inizio della sua operatività, questo a riprova dell’importanza del capitale per la crescita messo a disposizione delle Pmi, soprattutto a sostegno di quelle aziende virtuose come Cieffe Derma pronte ad un ulteriore salto dimensionale e al rafforzamento del loro posizionamento di mercato grazie alla qualità e all’innovazione dei propri prodotti.”

Matteo Bruni, partner di Azimut Libera Impresa Sgr, aggiunge: “Cieffe Derma è una delle realtà più dinamiche nella fascia premium del mercato dei prodotti per la dermocosmetica dedicati al canale delle farmacie. Grazie alla guida di Salvatore ed alle competenze del suo Management, crediamo che la Società possa crescere ulteriormente anche grazie alla nuova linea dedicata alla Ginecologia. Siamo orgogliosi di realizzare insieme questo percorso di crescita e di assicurare continuo supporto a Cieffe Derma in questa nuova fase di sviluppo”.

Azimut Libera Impresa Sgr è stata assistita da FIVELEX Studio Legale e Tributario in qualità di advisor legale e fiscale; LTP OC&C come advisor di business; E&Y per la parte di financial due diligence; Stethos ha seguito la due diligence reputazionale e Regulatory Pharma Net la due diligence regolatoria.

Per Cieffe Derma l’operazione è stata seguita direttamente da Sella CIB nel ruolo di advisor finanziario e Studio Legale Associato Ferrari Pedeferri Boni e Soci come advisor legale.