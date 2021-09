Credit Suisse Am: nuovo mandato a capitale garantito con 300 milioni di euro da Previambiente

Credit Suisse Asset Management, guidata in Italia da Emanuele Bellingeri, è stata selezionata per gestire un mandato garantito per circa 300 milioni di euro. Si consolida ulteriormente l’expertise di Credit Suisse Asset Management nei mandati istituzionali a capitale garantito.

“Sono molto orgogliosa di questo successo. Siamo stati tra i primi a portare una soluzione a capitale garantito sul mercato e i clienti stanno rinnovando la loro fiducia nei nostri confronti su questa competenza così come sui mandati passivi che su quelli tradizionali, grazie anche all’esperienza dei gestori Giuseppe Quarto di Palo e Francesco Spadaccia che sotto la guida di Anna Guglielmetti gestiscono diverse strategie per clienti istituzionali”, commenta Patrizia Noè – head of institutional clients asset management Italy per Credit Suisse – “Questo risultato conferma la nostra capacità di realizzare soluzioni combinando il meglio delle competenze delle divisioni per offrire un servizio e strumenti di investimento personalizzati, distintivi, unici e innovativi.”

Federico Focà, head of cross-asset distribution Italy nella divisione Investment Banking Global Markets, dichiara “Credit Suisse ha dimostrato nuovamente la sua leadership nell’ingegnerizzazione finanziaria e nella capacità di offrire soluzioni personalizzate ai clienti istituzionali, mostrando ancora il suo forte impegno verso il mercato italiano. Come investment Banking siamo molto soddisfatti del lavoro fatto in partnership con i colleghi di Asset Management”.

Credit Suisse Asset Management in Italia è da sempre impegnata a trovare le migliori soluzioni per i propri clienti grazie alla presenza di un team di gestione locale che può contare sull’esperienza e le strategie di un Gruppo globale fornendo soluzioni personalizzate anche nei mandati passivi e a garanzia in aggiunta ai più tradizionali bilanciati e total return.