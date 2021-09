“Previdenza e risparmio alla prova dei real asset” è il tema della conferenza organizzata da Investire al Salone del Risparmio (presso MiCo – Milano Congressi in via Gattamelata, 5 con ingresso Ala Nord), il grande evento di Assogestioni che torna in presenza ma che prevede anche la trasmissione in diretta videostraming degli incontri. La conferenza di Investire si volgerà venerdì 17 settembre dalle 12.30 alle 13.30 (presso la Sala White 1, piano 2) e prevede la partecipazione di Simone Cremonini, managing partner di Synergo, Federico Ghizzoni, presidente di Rothschild Italia, Nico Gronchi, vicepresidente nazionale di Confesercenti, Alfonsino Mei, consigliere nazionale Anasf e di Davide Squarzoni, amministratore delegato di Prometeia. L'evento sarà introdotto dal caporedattore di Investire Marco Muffato, condurrà Federico Visconti, rettore della Liuc - Università Cattaneo. Questo il link per la diretta streaming https://bit.ly/3k3bH80