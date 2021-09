Goldman Sachs Am, partnership con Kervis Sgr

Goldman Sachs Asset Management e Kervis Sgr, per conto del fondo di investimento alternativo Milione, si sono aggiudicati due terreni nel Nord Italia, aventi una superficie complessiva di circa 200 mila metri quadri e un valore di circa 130 milioni di euro, per lo sviluppo di edifici ad uso logistico caratterizzati dai più elevati standard tecnologici di mercato, massima flessibilità organizzativa e dal rispetto dei requisiti in materia sociale, ambientale e di governance. Questi assets costituiscono la base della nuova partnership strategica tra le due società, che ha l'obiettivo di diventare un primario operatore nel settore della logistica italiana, ormai fonte di attrazione di sempre più capitali istituzionali. Negli ultimi anni Goldman Sachs Asset Management ha investito in assets logistici in Europa e, grazie all'esperienza locale e alla competenza di Kervis, punta a sviluppare una piattaforma italiana leader di settore.

Nei prossimi 24 mesi, la nuova piattaforma conta di investire più di 1 miliardo di euro nello sviluppo della logistica in Italia con vari profili di rischio, al fine di creare un portafoglio diversificato che includa sia brownfield che greenfield in località di primaria rilevanza. La partnership sta attualmente valutando opportunità in diverse regioni del nord d’Italia come Lombardia, Emilia Romagna e Veneto ma mira a coprire anche la porzione centrale della penisola, con particolar focus su Toscana e Lazio. Le società puntano a raggiungere elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica – con l’ambizione di ottenere le certificazioni “LEED Platinum” e “BREEAM Excellent” – e cercheranno di promuovere un impegno sociale con le comunità locali, in linea con le loro politiche ESG.

Farbod Nia, Executive Director della divisione Real Estate di Goldman Sachs Asset Management, ha dichiarato: "Vediamo grandi opportunità nel settore della logistica in tutta Europa e in particolare in Italia. C'è un enorme potenziale per lo sviluppo di asset logistici efficienti e di alta qualità che migliorino la supply chain e i risultati per le imprese e i consumatori. Non vediamo l'ora di collaborare con Kervis per espandere questa piattaforma".

Giulio Bentivoglio, Ceo di Kervis Sgr, ha dichiarato: "Attualmente la logistica raccoglie l’interesse di molti investitori in Italia e crediamo di essere ben posizionati per sfruttarne appieno il potenziale anche grazie alla nostra esperienza nello sviluppo immobiliare. Siamo lieti di implementare questa strategia con Goldman Sachs e siamo entusiasti di lavorare insieme facendo leva sul nostro track record al fine di consolidare la nostra presenza in questa asset class".