KraneShares: l’Etf sull’internet cinese piace anche in Europa

Krane Funds Advisors, asset manager globale noto per i suoi exchange-traded fund (ETF) incentrati sulla Cina, ha annunciato che il KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (KWEB) ha recentemente superato i 700 milioni di dollari di asset in gestione. Il fondo ha registrato forti afflussi dovuti alla volontà, da parte degli investitori europei e UK, di beneficiare delle valutazioni fortemente scontate nel settore Internet cinese a seguito dell'introduzione, in estate, di nuove normative nel Paese.

KWEB è quotato alla London Stock Exchange, su Euronext Amsterdam e su Borsa Italiana. Il fondo è disponibile nelle classi di azioni USD, EURO e GBP.

La crescita delle masse in gestione dell’ETF KWEB UCITS segue l’analogo andamento positivo registrato dalle masse dell’ETF KWEB US. Nelle ultime sei settimane, KWEB US ha quasi raddoppiato la propria dimensione, registrando nuovi afflussi per oltre 4 miliardi di dollari. L’ETF KWEB quotato negli Stati Uniti risulta attualmente il più grande ETF su azioni cinesi al di fuori della Cina continentale, con un patrimonio in gestione superiore agli 8 miliardi di dollari.

"La Cina è il più grande mercato al mondo per i beni fisici di consumo, per l'e-commerce e per utenti di Internet", ha affermato Xiaolin Chen, Head of International di KraneShares “Crediamo che queste tendenze siano qui per restare e che continueranno a crescere. Attraverso L’ETF KWEB gli investitori possono accedere ad aziende leader che beneficiano di questa crescita”.

Krane Funds Advisors, LLC è l’investment manager per i KraneShares ETF. La gamma di ETF incentrati sulla Cina fornisce agli investitori soluzioni per catturare l'importanza della Cina come elemento essenziale di un portafoglio di investimenti ben costruito. KraneShares si impegna per fornire strategie innovative, first-to-market, sviluppate sulla base sia delle forti partnership sia della profonda conoscenza degli investimenti da parte della società. KraneShares aiuta gli investitori a rimanere aggiornati sulle tendenze del mercato globale e punta a fornire una diversificazione significativa. Krane Funds Advisors, LLC, è un firmatario dei Principi per l'Investimento Responsabile (UN PRI) sostenuti dalle Nazioni Unite. L'azienda è partecipata in maggioranza da China International Capital Corporation (CICC).

Nel 2018, KraneShares ha avviato le operazioni a Londra per favorire la distribuzione dei suoi noti ETF incentrati sulla Cina agli investitori britannici ed europei. Oltre a lanciare versioni specifiche per l'Europa dei suoi fondi più popolari quotati negli Stati Uniti, KraneShares sviluppa anche strategie su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei suoi clienti nella regione.