Fineco Am lancia il fondo Emerging Markets Target 2023

Fineco Asset Management, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, ha aperto le sottoscrizioni per il nuovo fondo FAM Emerging Markets Target 2023, soluzione di investimento ideata per accompagnare il risparmiatore verso un’esposizione graduale diversificata a più di venti mercati azionari delle economie emergenti, che godono di prospettive positive per i prossimi anni.

Nell’ultimo anno e mezzo la pandemia ha impattato in maniera differente le economie mondiali e la ripresa si presenta diversificata geograficamente. I Paesi fra i più rappresentati negli indici azionari emergenti, quali Cina, Taiwan a Corea del Sud, hanno mostrato una delle migliori risposte al virus beneficiando, fra gli altri fattori, della domanda globale di tecnologia e semiconduttori. Investire sui Mercati Emergenti oggi vuol dire puntare su temi quali i consumi, le nuove tecnologie e in generale le produzioni a valore aggiunto, diversamente dai primi anni 2000, quando settori come energia e risorse naturali dominavano queste economie. Questi aspetti pongono le economie emergenti in un contesto di forza, che potrebbe protrarsi anche per il 2022 e sostenere la performance dei mercati azionari dell’area.

L’obiettivo del fondo è proprio quello di ottenere una graduale esposizione all’azionario dei mercati emergenti tramite un portafoglio - gestito attivamente - di fondi selezionati che investono nell’asset class secondo differenti stili. Il piano di investimento copre un orizzonte temporale di due anni (24 mesi), nel corso dei quali la liquidità, prima allocata su fondi obbligazionari e monetari, viene gradualmente investita sul fondo target. L’allocazione può essere incrementata in corrispondenza di fasi di correzione dei mercati grazie all’effetto Boost, che permette al gestore di beneficiare di momentanee fasi di debolezza per beneficiare dell’esposizione azionaria a valutazioni vantaggiose.

Fabio Melisso, CEO di Fineco asset Management, ha commentato: “Le strategie a decumulo progettate dal nostro team di professionisti basati a Dublino costituiscono ormai parte integrante e distintiva della nostra offerta, molto apprezzata dai risparmiatori italiani, poiché permettono di avvicinarsi ai mercati azionari in maniera graduale, mitigando l’effetto di un errato market timing. Per questo siamo orgogliosi di proporre un fondo Target sui Mercati Emergenti, che godono di prospettive positive nei prossimi mesi, arricchendo ulteriormente la nostra gamma. Contestualmente abbiamo aperto le sottoscrizioni per la seconda edizione dell’ESG Target Global Coupon 2026 FAM Fund, visto il successo della versione lanciata a luglio scorso. Continua così il nostro impegno a fornire in maniera tempestiva ed efficiente soluzioni di investimento in linea con le necessità dei risparmiatori, grazie all’ascolto attivo delle loro esigenze tramite la rete dei consulenti”.