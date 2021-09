Fineco, Vanzan nella rete lombarda

Cresce la rete Fineco in Lombardia. L’Area Manager Stefano Amadei accoglie un nuovo, importante professionista nella sua struttura: si tratta di Claudio Vanzan, private banker con una lunga esperienza in ambito finanziario, che si unirà alla squadra del Group Manager Danilo De Laurentiis a Milano. Dopo aver iniziato la sua carriera in Banca Sella, Vanzan ha ricoperto negli anni diversi ruoli di rilievo in varie realtà italiane ed estere, fino ad entrare nel 2016 in Banca Intermobiliare in qualità di Relationship Manager e di responsabile della filiale di Milano, dove si occupava della gestione di grandi patrimoni.

“Oggi la nostra rete dà il benvenuto a un professionista entusiasta e determinato, con una vasta esperienza nel settore degli investimenti, dei servizi finanziari e non solo. Le doti di leadership e pianificazione di Claudio si coniugano perfettamente con l’alto standard di servizio che Fineco da sempre offre alla propria clientela, e con la crescente richiesta di soluzioni personalizzate per la gestione dei grandi patrimoni. I pilastri del modello di consulenza Fineco, trasparenza, qualità e innovazione tecnologica, si confermano di grande attrattività sia per i professionisti con un background solido, che per i giovani, ai quali offriamo un programma di crescita e formazione ad-hoc” commenta Stefano Amadei.

Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di 46,3 miliardi di euro al 31 agosto. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.700 professionisti. Ad agosto 2021 la raccolta netta è stata pari a 587 milioni di euro, di cui 375 milioni di gestito.