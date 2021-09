Le scadenze fiscali Usa e la volatilità dei rendimenti a breve termine

"I deludenti numeri circa il livello di occupazione di agosto, soprattutto nei settori sensibili al Covid, hanno sollevato incertezza su quando la Fed avvierà il tapering". Il commento di Paolo Zanghieri, senior economist di Generali I.

I dati sul mercato del lavoro pubblicati la scorsa settimana hanno rafforzato l'idea che il rallentamento di agosto avesse più a che fare con strozzature temporanee nella partecipazione al mercato del lavoro, piuttosto che con un rallentamento dell'attività. Le nuove posizioni lavorative sono aumentate ulteriormente a luglio e sono ai massimi dal 2000. Inoltre, i dati della seconda metà di agosto hanno mostrato che oltre 3 milioni di persone scelgono di non lavorare per paura del contagio.

Il picco dei casi di Covid (anche se in molti Stati la situazione resta grave) e la decisione dell'amministrazione di rendere obbligatoria la vaccinazione (a rischio di impugnazione legale) dovrebbero alleviare questi timori, portando a una riaccelerazione dell'occupazione nei prossimi mesi.

Le ragioni per iniziare il tapering prima della fine dell'anno rimangono così sostanzialmente intatte. Sebbene la comunicazione della Fed tra dati discontinui abbia dato i suoi frutti in termini di bassa volatilità dei tassi di interesse, questo potrebbe essere probabilmente annullato nel breve termine dalla politica.

Tra metà settembre e metà ottobre, il Congresso dovrà legiferare per finanziare la spesa del prossimo anno fiscale, per evitare un parziale arresto dell'attività federale e, soprattutto, per alzare o sospendere il tetto del debito.

Se alla fine si troverà una soluzione positiva, con un sostanziale ridimensionamento del piano assistenziale e ambientale annunciato dall'Amministrazione Biden, nella prossima settimana il nervosismo rimarrà alto, colpendo i rendimenti statunitensi soprattutto nel segmento breve della curva.