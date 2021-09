Mercati emergenti in attesa di una svolta

"I titoli azionari dei mercati emergenti (EM) si sentono bloccati in una prolungata fase di "scuotimento"; il potenziale c'è tutto, ma i risultati decisivi non sono ancora stati raggiunti". Il commento di Julian Howard, lead investment director, multi asset portfolios di Gam I.

Covid-19 e la risposta ad esso hanno solo fatto sembrare quel giorno ancora più lontano per i mercati emergenti, esacerbando le caratteristiche strutturali e culturali che hanno cospirato per trattenere le economie emergenti e i mercati azionari rispetto alle loro controparti sviluppate.

Durante i primi sette mesi del 2021, l'indice MSCI World (USD) ha registrato un rendimento del 35,6%, ma l'indice MSCI EM (USD) è riuscito a ottenere solo il 18,6%, mentre l'indice MSCI China A (USD) delle azioni onshore ha registrato solo il 13,2%. Gli investitori hanno ragione a chiedersi quanto tempo dovranno realisticamente aspettare per la svolta, se davvero sta arrivando.

Le azioni dei mercati emergenti devono affrontare tre particolari venti contrari. In primo luogo, le banche centrali di tutto il mondo si sentono spinte a inasprire i tassi di interesse a causa dell'aumento dell'inflazione. Il Brasile ha aumentato il suo tasso di prestito principale tre volte solo quest'anno per affrontare l'inflazione e ora si trova al 4,25%, che è dove era all'inizio del 2020.

In mezzo a una pandemia con cui il sistema sanitario brasiliano sta lottando, questo inasprimento sta sorprendentemente danneggiando l'attività economica e alimentando la sottoperformance dell'indice Bovespa. Ma sono forse le aspettative di un aumento dei tassi d'interesse statunitensi ad essere ancora più problematiche per le azioni dei mercati emergenti in generale. Questo perché la prospettiva di tassi più alti negli Stati Uniti attira il capitale globale e pone una pressione al rialzo sul dollaro Usa.

Questo è importante, perché grazie a un processo di "dollarizzazione" nel corso degli anni, un'alta percentuale delle entrate commerciali globali e delle emissioni di debito EM è denominata in dollari USA. Ciò significa che l'attuale forza del dollaro USA sta esercitando una tremenda pressione restrittiva sull'attività economica dei mercati emergenti.

Il secondo principale vento contrario è stato l'intervento normativo cinese. Le autorità stanno dando un giro di vite sul settore tecnologico da un po' di tempo, ma l'ultimo editto di vietare alle aziende educative di trarre profitti dal tutoraggio ha allarmato gli investitori.

Questo approccio aggressivo riflette il tono più robusto impostato dalla leadership cinese in generale negli ultimi tempi. Dato che la Cina rappresenta oltre un terzo dell'indice MSCI EM, la prospettiva di un mercato azionario cinese parzialmente funzionante ha giustamente trascinato al ribasso il complesso EM nel suo complesso rispetto ai suoi colleghi dei mercati sviluppati.

Il terzo è lo spettro delle continue infezioni da Covid-19 in un blocco economico con tassi di vaccinazione generalmente bassi. In Brasile, ancora una volta, il numero di morti giornalieri ha raggiunto quasi 4.000 all'inizio dell'anno, mentre l'India ha sofferto gravemente.

Le chiusure in tutti i mercati emergenti sono state particolarmente contundenti e dannose. Le vaccinazioni sono il modo ovvio per sbloccare questa situazione infelice, ma secondo la Banca Mondiale, le 29 economie più povere del mondo hanno visto solo lo 0,3% della popolazione ricevere una sola dose di vaccino.

In modo cruciale, tutte queste sfide hanno una certa transitorietà che gli investitori azionari seri possono giustamente aspettarsi. È improbabile che ci sia una correzione a breve termine al dominio globale del dollaro statunitense, ma i tassi d'interesse statunitensi non sono una certezza che continueranno a salire.

Mentre qualsiasi ripresa del Covid-19 non è certo la benvenuta, un raffreddamento dell'espansione economica statunitense potrebbe dare ai mercati emergenti il respiro di cui hanno bisogno, rendendo il dollaro americano un po' meno attraente per il capitale globale.

Il caso a lungo termine per i mercati emergenti rimane solido come una roccia, a nostro avviso. I tassi di crescita più elevati, le popolazioni più giovani, l'urbanizzazione, l'ascesa della classe media, l'innovazione e la sottorappresentazione nei mercati globali dei capitali sono i principali tra questi.

Gli investitori non dovrebbero quindi essere scoraggiati da quella che è stata una tempesta perfetta per l'asset class sotto forma di un dollaro Usa forte, un intervento normativo cinese e una risposta controversa di Covid-19. È probabile che questi fattori cedano il passo quando la ripresa economica degli Stati Uniti si raffredderà naturalmente, la Cina completerà il previsto riallineamento della sua cultura aziendale e le vaccinazioni inizieranno finalmente a sostituire le restrizioni sociali come principale difesa contro le morti da Covid-19.