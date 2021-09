Lyxor quota un nuovo Etf sui corporate green bond

Lyxor Asset Management annuncia oggi la quotazione del Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF, che consente agli investitori di contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio allineando il portafoglio sulle obbligazioni societarie alle loro ambizioni di neutralità carbonica.

Mentre cresce considerevolmente il numero di aziende che fissano obiettivi di neutralità carbonica, le società che cercano di finanziare la transizione e che operano in settori che possono investire in progetti e asset compatibili si rivolgono sempre più al mercato dei Green Bond. All’interno dell’universo dei Green Bond, le emissioni societarie sono le più numerose: da inizio anno ad oggi queste rappresentano circa il 60% delle nuove emissioni complessive.

Con un Costo Totale Annuo (Total Expense Ratio) dello 0,20% e una replica fisica, il Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF è stato quotato su Euronext il 24 agosto e oggi (14 settembre) su Borsa Italiana, Xetra e London Stock Exchange. L'ETF replica l'indice Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR, rappresentativo della performance dei Green Bond societari “Investment Grade” denominati in euro e in dollari USA e conformi ai criteri della Climate Bonds Initiative.

Con questa quotazione, Lyxor mette ora a disposizione degli investitori la più ampia gamma di ETF sulle obbligazioni verdi sul mercato europeo, un segmento in cui è stato costantemente pioniere con la quotazione del primo e ora più grande ETF sui Green Bond al mondo nel 2017 e il primo ETF al mondo che replica i Green Bond sovrani della zona euro, quotato nel luglio di quest'anno.

Philippe Baché, Head of Fixed Income ETF Product di Lyxor Asset Management, ha commentato: "Con la quotazione di questo nuovo ETF sulle obbligazioni verdi societarie, Lyxor fornisce agli investitori una gamma di Green Bond completa – esposizioni aggregate, governative e societarie – consentendo loro di scegliere l'ETF sui Green Bond più adatto alle loro esigenze di investimento e offrendo un modo semplice per mettere in atto delle iniziative per il clima e per la transizione dei loro portafogli obbligazionari verso un'economia più sostenibile".