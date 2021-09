Salone del Risparmio 2021 - Nevia Gregorini, Head of exchange traded solutions di BNP Paribas Cib

“I certificati sono come mini future, strumenti di copertura in caso di correzione dei mercati con tanti vantaggi fiscali”: così Nevia Gregorini, Head of exchange traded solutions di BNP Paribas Cib.