Banca Widiba, due ingressi rafforzano la Rete in Lombardia e in Emilia-Romagna

Banca Widiba, prima rete in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità UNI ISO nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale, si rafforza con l’ingresso di due consulenti finanziari d’esperienza in Lombardia e Emilia-Romagna.

In Lombardia, la squadra dell’Area Manager Roberto Di Mario e del District Manager Roberto Costa si arricchisce del Consulente Finanziario Senior Gabriele Chiappa, che lascia dopo 14 anni Intesa San Paolo. Monzese di origine, 33 anni, Gabriele Chiappa sarà attivo nella sede di Banca Widiba a Milano.

“Diamo il benvenuto ai nuovi ingressi, che potranno beneficiare della forte spinta innovativa di Banca Widiba e ampliare la loro già significativa esperienza grazie alle opportunità offerte dalla Banca in ambito formativo; siamo infatti convinti che le competenze dei consulenti finanziari saranno determinanti per la competitività futura” – commenta l’Area Manager Roberto Di Mario.

In Emilia-Romagna, grazie al supporto del Recruiter Manager Paolo Rossi, il team dell’Area Manager Giovanni Mazzeo si rafforza con l’ingresso del Consulente Finanziario Senior Ettore Denis Morsiani, che amplia il Distretto Emilia Nord e la squadra regionale del District Manager Andrea Gualdi.

Classe 1962, diplomato Perito Commerciale Estero nel 1981, Morsiani ha intrapreso il percorso professionale in Rolo Banca nel 1983 per poi prestare servizio in Cariparma dal 1997 come Responsabile di filiale, in Banca Sella dal 2004 come Responsabile Private ed in Deutsche Bank dove ha ricoperto il ruolo di Consulente agli Investimenti a partire dal 2013.

“Con i nuovi ingressi prosegue il piano di sviluppo di Banca Widiba che ricerca e seleziona profili di Consulenti Finanziari con elevata seniority e Bancari, rivolgendo l’attenzione anche al target dei junior per l’inserimento di giovani da avviare alla professione dopo un training strutturato a cura della formazione interna, per favorire un ricambio generazionale” – commenta l’Area Manager Giovanni Mazzeo.