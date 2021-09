Hsbc Am quota tre Etf «Paris aligned» su Borsa Italiana

Hsbc Asset Management annuncia il lancio di tre Etf “Paris Aligned” su Borsa Italiana: l’Hsbc Msci World Climate Paris Aligned Ucits Etf, l’Hsbc Msci USA Climate Paris Aligned Ucits Etf e l’Hsbc Msci Europe Climate Paris Aligned Ucits Etf. I fondi sono stati inizialmente quotati alla Borsa di Londra (LSE).

Questa gamma di Etf mira a supportare gli investitori riducendo l'esposizione degli investimenti ai rischi climatici e ai rischi connessi alla transizione verso una economia a basse emissioni , applicando nella costruzione del portafoglio una serie di parametri climatici come il Climate Value-at-Risk, che massimizzano l'allineamento con i requisiti dell'Accordo di Parigi e le opportunità derivanti da tale transizione . Ciascun fondo replica il rispettivo indice Msci Climate Paris Aligned (World, USA ed Europa). Gli indici seguono una metodologia rigorosa e trasparente per superare gli standard minimi dell'Unione Europea per affrontare i rischi e le opportunità del cambiamento climatico, allineandosi a uno scenario climatico di 1,5ºC.

Stefano Caleffi, Head of Southern Europe Etf Sales, ha commentato: “Gli investitori sono sempre più consapevoli della minaccia che il cambiamento climatico rappresenta per i loro obiettivi a lungo termine. In un contesto in cui aziende, governi e individui sono impegnati a limitare il riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi, per noi garantire che i portafogli raggiungano emissioni nette pari a zero entro il 2050 rappresenta un passo importante. La nuova serie di Etf Hsbc Msci Paris Aligned fornirà agli investitori una serie di Etf con considerazioni climatiche che hanno il potenziale per diventare un benchmark climatico ampiamente accettato nel tempo. Anche il mercato italiano è sempre più ricettivo nei confronti di prodotti finanziari a supporto della transizione climatica. Grazie a questa nuova quotazione, contiamo ora 30 Etf su Borsa Italiana, di cui 9 classificati sostenibili”.

Il lancio di questi nuovi Etf fa parte della strategia di Hsbc Asset Management per supportare gli investitori durante la transizione verso un'economia net-zero e rafforzare la propria offerta di investimenti sostenibili, con ulteriori lanci di Etf di questo tipo previsti nei prossimi mesi. In qualità di firmataria della Net Zero Asset Managers Initiative e membro dell'Investors Group on Climate Change, l'azienda si sta facendo promotrice di un approccio guidato dalla strategia di investimento per affrontare il cambiamento climatico. Hsbc Asset Management adotta un principio di active ownership, con l'obiettivo di utilizzare la propria posizione di gestore attivo globale e investitore a lungo termine per accelerare il cambiamento positivo attraverso l'impegno e il voto sia nei suoi investimenti attivi che in quelli indicizzati.