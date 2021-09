Banca Widiba si rafforza a Napoli con l’ingresso di Ferraro

Banca Widiba, prima rete in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità UNI ISO nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale, annuncia l’ingresso di Michele Ferraro, un professionista che, con la sua esperienza, rinforza la squadra di Napoli.

Classe 1968, laureato in Economia, Michele Ferraro vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore presso importanti realtà come Prudential Sim e Banca Fideuram. In Banca Widiba ricoprirà il ruolo di consulente finanziario senior e sarà operativo sulla provincia di Napoli nella squadra dell’Area Manager Fernando Valletta, sotto il coordinamento del District Manager Antonio Annunziata.

“Siamo lieti che un consulente finanziario di lunga esperienza e grande professionalità come Michele Ferraro abbia scelto Banca Widiba per cogliere le opportunità offerte da una banca digitale e per i solidi valori che mettono al centro il cliente” commenta Fernando Valletta, area manager di Banca Widiba per Campania, Calabria e Basilicata.