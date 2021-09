Deutsche Bank Private Banking & Wealth Management cresce ancora nel Nord Est

Prosegue il percorso di crescita della squadra italiana del Private Banking & Wealth Management (PB&WM) di Deutsche Bank: nell’area guidata dal Sector Head PB & WM Nord Est Matteo Carbognin arriva Mauro Vai, con il ruolo di Director – Banker HNWI, che opererà a Bologna a riporto del team leader Paolo Basso.

Vai ha una lunga esperienza nel settore bancario dove ha cominciato la propria attività lavorativa presso banca Mediolanum nel 1995, proseguita poi in Banca Aletti a partire dal 2008. Successivamente, nel 2014, la sua crescita professionale in ambito Private Banking è proseguita nel gruppo Santander e negli ultimi 5 anni le sue competenze si sono ulteriormente arricchite presso UBS, dove ha ricoperto il ruolo di Wealth Manager.

Roberto Coletta, Head of PB&WM e responsabile della Bank for Entrepreneurs per l’Italia, ha dichiarato: “Un caloroso benvenuto a Marco, la sua specializzazione nello sviluppo e nella gestione di clienti imprenditori, anche in sinergia con il mondo corporate e del lending, va ad arricchire di ulteriore esperienza il nostro già solido team del Nord Est, che presidia un territorio chiave per l’imprenditoria italiana”.