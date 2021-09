Lombard Odier: Brivio Sforza managing director per le attività di private banking in Italia

Banca Lombard Odier & Co SA, società di gestione patrimoniale con sede a Ginevra, annuncia oggi la nomina di Alberica Brivio Sforza a managing director per le attività di private banking del gruppo in Italia. Il gruppo, interamente controllato dai managing partner, vanta una storia di 225 anni nel campo dell’innovazione e nell’offerta di supporto in materia di investimento ai propri clienti. A giugno 2021 il Gruppo gestiva attivi totali dei clienti per 352 miliardi di franchi svizzeri. Lombard Odier ha una forte presenza internazionale e l’Italia rappresenta un mercato strategico per la banca. Brivio Sforza nel suo ruolo di managing director continuerà a potenziare la presenza locale di Lombard Odier e lo sviluppo commerciale, rafforzando l’offerta della banca per i clienti italiani.

Alberica Brivio Sforza lavora nel settore bancario da oltre 20 anni. Ha iniziato la sua carriera nel mondo istituzionale, lavorando tra Milano e Londra, in particolare al New York Stock Exchange, prima di riorganizzare e sviluppare le attività internazionali di Longview Partners AM. Nel 2010 è entrata in Julius Baer Italia SpA come responsabile della strategia e del business development. Successivamente, è stata per cinque anni Head of Wealth Management, responsabile delle relazioni UNHWI e HNWI in BNP Paribas. Nel 2016 la nomina a Managing Director del Wealth Management di JP Morgan International Ltd a Milano, gestendo un team di senior banker. Nel corso della sua carriera, Alberica ha contribuito alla fase di start-up di Antfactory, fondo di Venture Capital a Londra, dove ha sviluppato una rete importante di partner commerciali, intermediari e investitori in tutta Europa, e in quella di Sator Group, fondo di Private Equity in Italia, dove ha gestito la strategia e la struttura di Sator Private Equity and Hedge Funds.

Stephen Kamp, head of Southern Europe & Latin America for private clients ha commentato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Alberica all’interno di Lombard Odier. Siamo certi che la sua solida conoscenza del mondo bancario, l’esperienza maturata nel business development e nell'asset management e il network sviluppato nel corso degli oltre 20 anni di carriera saranno di grande supporto alla continua crescita di Lombard Odier in Italia, migliorando ulteriormente il servizio verso i nostri clienti.”

Alberica Brivio Sforza è basata a Milano e riporterà a Henry Fischel-Bock, Ceo di Lombard Odier (Europe) SA (LOESA) e a Stephen Kamp, head of Southern Europe & Latin America nell'unità Private Clients.

Alberica raccoglie il testimone alla guida delle attività in Italia da Giorgio Riccucci, che ha intrapreso una nuova sfida professionale. Lombard Odier è grata per il contributo che Giorgio ha dato allo sviluppo della Banca sul mercato italiano e augura al manager il meglio per il futuro.