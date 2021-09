Presentato da Fòrema il primo percorso di certificazione Esg con standard Iase

Iase Italy, la filiale italiana di Iase, International Association for Sustainable Economy, annuncia la presentazione da parte di Fòrema del primo percorso formativo riconosciuto in Italia ai fini della preparazione all’esame per la certificazione di 1° livello ISB (International Sustainable Business) di Iase.

Fòrema, la società di formazione e consulenza di Assindustria Venetocentro, rappresenta un punto di riferimento per la crescita delle risorse umane e della competitività delle imprese del territorio. Il corso, denominato “Enviromental Social and Corporate Governance di primo livello ISB” è rivolto ad imprenditori, top manager ed a tutti coloro che, a diverso titolo, intendono approfondire i temi della sostenibilità.

Il tema della sostenibilità è al centro dell’attenzione delle organizzazioni e dell’economia. Il cambiamento climatico, l'evoluzione demografica e la rivoluzione tecnologica stanno trasformando profondamente la vita di ognuno e portano imprese, organizzazioni e stakeholder a compiere profonde riflessioni su strategie e nuovi modelli di business collegati.

Oggi disporre di una strategia economica focalizzata esclusivamente sui rendimenti finanziari e su un determinato settore o azienda è un esercizio riduttivo. Integrare nelle analisi di sviluppo i criteri Esg (Environmental, Social and Governance) è diventata un’esigenza centrale per gli investitori istituzionali.

Le conoscenze e le certificazioni in materia di Esg stanno diventando e saranno sempre più un requisito fondamentale per le imprese di successo, a livello nazionale e globale. L’innovazione tecnologica e la responsabilità sociale si attestano come imprescindibili driver del cambiamento.

Da queste premesse, nasce il percorso di certificazione di 1 livello di IASE, un percorso formativo che è anche propedeutico alla certificazione ESG di tipo ISB (International Sustainable Business).

Grazie alla collaborazione tra Forèma e UniSMART- Fondazione Università degli Studi di Padova, per la prima volta nel nostro Paese questo percorso verrà proposto interamente in italiano con un’offerta ampia e diversificata di docenza qualificata erogata dall’Università degli Studi di Padova.

Le iscrizioni, che saranno selezionate in base all'ordine cronologico di arrivo, sono già aperte online sul sito di Fòrema all’indirizzo https://forema.it/it/corsi/environmental-social-and-corporate-governance-percorso-di-certificazione-isb-level-1-07-10-2021/.

Il corso si svolgerà nelle seguenti date: 7, 8 e 9 ottobre e 21, 22 e 23 ottobre.

Mario Ambrosi, presidente di Iase Italy, ha così commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti di annunciare l’iniziativa di Fòrema , una tra le più avanzate e sensibili realtà italiane in tema di formazione aziendale; per la nostra offerta di certificazione, basata su standard IASE, si tratta del primo passo realizzato in Italia. Per le funzioni aziendali, l’acquisizione di competenze e conoscenze su temi ESG, svilupperà ulteriormente la consapevolezza del valore sociale delle imprese e del loro fondamentale contributo ad un futuro più sostenibile. Migliorare ed imparare oggi per dar vita ad un domani composto da modelli di business e da un’economia più vicina alle esigenze del Pianeta e della società.”

Matteo Senigaglia, direttore generale di Fòrema, ha quindi aggiunto: “Se fino a qualche anno fa parlare di sostenibilità in azienda era molto difficile, adesso è diventato una normalità. I motivi sono molteplici: gli imprenditori hanno capito che il ruolo della sostenibilità, intesa a livello ecosistemico, è decisivo nei rapporti con gli stakeholder, ma anche coi clienti e nel rapporto stesso col territorio dove opera l’impresa. Partnership come questa vanno nella direzione di migliorare la formazione di manager e imprenditori, ma anche di creare valore e diffondere modelli di business inclusivi e solidali. Siamo orgogliosi di essere in prima linea in questo processo ancora una volta”.