Robeco lancia il Next digital billion fund

Anticipando il trend della prossima ondata di utenti di Internet, che si trovano per la maggior parte nei paesi emergenti, Robeco ha lanciato uno dei primi fondi al mondo basato sul trend della tecnologia nei mercati emergenti. Il Next digital billion fund investe principalmente in società tecnologiche e di Internet in forte crescita quotate in borsa nei mercati emergenti, tra cui piattaforme online innovative presumibilmente destinate a diventare i futuri vincitori del settore tecnologico.

Oggi nel mondo si contano circa 4,6 miliardi di utenti di Internet, la maggior parte dei quali in futuro vivrà nei mercati emergenti. Questo aumento spettacolare della connettività online, insieme all’assenza di infrastrutture commerciali tradizionali preesistenti, sta imprimendo uno slancio esponenziale all’adozione della tecnologia e alla crescita dei modelli di business nei mercati emergenti. Migliaia di nuove imprese vengono create per soddisfare il prossimo miliardo di utenti digitali, con una conseguente ondata di IPO e creazione di valore. La strategia Next digital billion di Robeco mira a beneficiare di questo trend imponente.

Robeco Next Digital Billion perseguirà una strategia high conviction svincolata da benchmark, con un portafoglio di 30-50 posizioni e una selezione di titoli diversificata a livello settoriale e geografico al fine di ottimizzare il profilo complessivo di rischio-rendimento della strategia. Sulla base della profonda esperienza e capacità di ricerca di Robeco, la strategia azionaria Next Digital Billion segue un approccio esclusivo, selezionando accuratamente i futuri vincitori di Internet in modo coerente.

La strategia Robeco Next Digital Billion è gestita da un team di professionisti che vantano decenni di esperienza negli investimenti nei mercati emergenti e nel settore tecnologico, non solo nella gestione di strategie azionarie tradizionali, ma anche nell’investimento in società non quotate finanziate con venture capital nei mercati emergenti. Michiel van Voorst e Bryan Satterly sono i co-gestori di portafoglio del fondo.

Mark van der Kroft, CIO Fundamental and Quant Equity di Robeco: “La strategia Next Digital Billion è imperniata sull’esperienza pionieristica di Robeco nei mercati emergenti, da un lato, e nell’investimento tematico, dall’altro. Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti una strategia d’investimento unica nel suo genere, che nei prossimi decenni potrebbe creare uno straordinario valore per gli investitori.”

Marcello Matranga, Country Head di Robeco Italia: “La strategia amplia la nostra offerta tematica con una soluzione che coniuga le opportunità di investimento nei mercati emergenti e il trend di rivoluzione digitale nei paesi in via di sviluppo. Siamo lieti di mettere a disposizione dei nostri clienti investitori ancora una volta una soluzione unica e innovativa in chiave di investimenti tematici.”