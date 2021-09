World InsurTech Report 2021: crescono maturità e customer adoption di InsurTech e BigTech

Secondo il nuovo “World Insurtech Report 2021” di Capgemini, pubblicato in collaborazione con Efma, un accesso senza precedenti agli investimenti favorisce maturità e customer adoption di InsurTech e BigTech. Per la prima volta, infatti, il 50% dei clienti del settore assicurativo prenderebbe in considerazione la possibilità di stipulare una polizza con player digitali di nuova generazione.

I player digitali di nuova generazione stanno offrendo servizi sempre più personalizzati e con una migliore customer experience, incrementando così il loro grado di maturità e la customer adoption.

Le compagnie assicurative tradizionali rispondono rafforzando le loro competenze in ambito tecnologico, stringendo partnership o acquisendo aziende InsurTech, per passare da “fare digital” a “essere digital”.

I giganti della tecnologia e le InsurTech hanno ricevuto ingenti fondi in termini di capital allocation da parte degli investitori e stanno potenziando le loro competenze digitali, rafforzando così il loro ruolo di frontrunner dell’innovazione. Tra il 2018 e il 2020, le cinque maggiori aziende tecnologiche e una famosa casa automobilistica che offre servizi assicurativi hanno superato di quasi 2,5 volte la capitalizzazione di mercato totale delle 30 maggiori compagnie assicurative a livello globale del 2020. Entro la fine dello stesso anno, la capitalizzazione di mercato totale delle InsurTech quotate ha superato i 22 miliardi di dollari.

La pandemia di COVID-19 è stata un catalizzatore per quanto riguarda la propensione dei clienti a sottoscrivere una polizza assicurativa (+7%), sempre più spesso rivolgendosi a compagnie che offrono un customer journey con il migliore approccio “CARE” (Convenience, Advice, Reach, ovvero praticità, consulenza e prossimità).

Le InsurTech stanno sfruttando l’afflusso di capitale degli investitori per migliorare ulteriormente le loro offerte CARE attraverso le tecnologie digitali, tra cui AI/predictive modelling, advanced data analytics, API/open insurance e IoT/dispositivi connessi. Le InsurTech sono attente alle aspettative dei clienti e, se da un lato la praticità è stata per qualche tempo al centro delle proposte InsurTech, dall’altro le priorità stanno cambiando a favore della prossimità.

Il settore assicurativo si sta spostando dalla vendita del prodotto a un approccio CARE e di customer protection. Il report di Capgemini ed Efma ipotizza due scenari emergenti, favoriti dal continuo accesso al capitale:

1. Assicurazione integrata come valore aggiunto all’interno di ecosistemi terzi: La copertura assicurativa viene incorporata nel punto vendita o nel punto di servizio, diventando virtualmente invisibile. Questo modello di business si evolve verso una proposta B2B2C, in cui i partner dell’ecosistema controllano le relazioni con i clienti.

2. Valore aggiunto al centro di offerte complesse: Le compagnie assicurative si evolvono dalla vendita di prodotti all’utilizzo della formula CARE, attraverso proposte di copertura assicurativa e prevenzione abilitate dall’AI e dall’analisi dei dati.