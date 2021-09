Gruppo Tiedemann e Alvarium Investments: nasce Alvarium Tiedemann Holdings

Il gruppo Tiedemann, Alvarium Investments Limited e Cartesian Growth Corporation hanno annunciato congiuntamente la sigla di un accordo definitivo di business combination. Da questa proposta di transazione nascerà Alvarium Tiedemann Holdings, destinata secondo le previsioni a essere una società di investimento globale e indipendente, leader di settore, che offrirà a istituti, imprenditori, famiglie e leader emergenti di prossima generazione Trustee Services congiuntamente a strategie e servizi per gli investimenti. Si prevede che l'estesa rete internazionale della prevista società, attiva in quattro continenti, con competenze diversificate e con accesso a capitali privati e istituzionali, proporrà un interessante portafoglio di servizi. Questa offerta completa sarà supportata da impegni nei cosiddetti “Impact investment”, investimenti con scopi positivi per la collettività e investimenti sostenibili, e offrirà servizi di advisory altamente specializzata ad aziende a capitale familiare, oltre a presentare opportunità di investimento immobiliare secondo svariate modalità di intervento. Le azioni ordinarie di Alvarium Tiedemann, che avrà sede a New York, saranno quotate in Borsa al Nasdaq con il simbolo "GLBL" alla chiusura dell'operazione, che dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2022.

"Siamo molto lieti di collaborare con Alvarium alla creazione di una società di investimenti globale realmente unica: Alvarium Tiedemann", ha dichiarato Michael Tiedemann, CEO del gruppo Tiedemann. "Alvarium vanta una cultura imprenditoriale e un'ampia gamma di capacità e competenze globali che completeranno l'esperienza della nostra attuale base di clienti. Ritengo che la combinazione di talento e portata geografica con l'accesso al capitale di Cartesian fornirà la continuità necessaria per continuare a crescere e a evolverci in una piattaforma dinamica di investimento. Perseguiamo una visione unificata, con un impegno alla diversità e all'inclusione, al servizio dei clienti e alla continuazione nel percorso che ci siamo prefissati, per diventare un leader differenziato nelle strategie e nei servizi per gli investimenti".

Alexander de Meyer, CEO di Alvarium, ha affermato: "Da subito, non appena siamo entrati in contatto con Tiedemann, siamo rimasti colpiti dalla complementarietà delle due aziende, dalla filosofia degli investimenti al servizio clienti e alla cultura d'impresa. Con questo allineamento Tiedemann è diventato un partner ottimale, in un momento in cui puntiamo a espandere la nostra presenza globale, in particolare negli Stati Uniti. Sono certo che questa business combination velocizzerà l'espansione delle aziende combinate, migliorerà la capacità di aiutare i nostri clienti ad accedere a strategie di investimento innovative e garantirà opportunità a lungo termine per i dipendenti".

Peter Yu, presidente e CEO di Cartesian, ha commentato: "Siamo lieti di presentare Alvarium Tiedemann ai mercati borsistici. Credo che questa business combination porterà alla creazione di un ecosistema potente e unificato di capacità al servizio di una base clienti multigenerazionale, ma senza compromessi in termini di indipendenza, perfetto sia dal punto di vista strategico che da quello culturale, con una solida infrastruttura posizionata per l'accelerazione della crescita e dell'innovazione".

Michael Tiedemann sarà il CEO di Alvarium Tiedemann, mentre Alexander de Meyer avrà il ruolo di presidente del comitato esecutivo della società, di cui faranno parte professionisti leader del settore che vantano esperienza e competenze ampie, approfondite e globali.

Informazioni rilevanti su Alvarium Tiedemann

· Si prevede la formazione di un gestore finanziario leader, indipendente e globale incentrato sul segmento dei grandi patrimoni privati con una competenza leader anche nei cosiddetti “Impact investment”, negli investimenti con scopi positivi per la collettività e negli investimenti sostenibili.

· Si prevedono AUM e AUA combinati del valore di 54 miliardi di dollari, con sedi in 4 continenti, 11 paesi e 25 città

· Approccio particolareggiato a una strategia per la gestione patrimoniale multifamiliare su scala mondiale, che fornirà un'offerta esclusiva di servizi di investimento negli investimenti impact e sostenibili, nei Trustee Services e per grandi patrimoni familiari, di governance e immobiliari globali; e il nostro Private Markets Group, che comprende banche commerciali, oltre a capacità di investimento diretto

· Una solida offerta in espansione mirata agli investimenti istituzionali, con ulteriori acquisti di tipo GP stake previsti nel settore immobiliare, nel private equity e altre classi di asset alternativi

· Una storia operativa decennale negli investimenti alternativi e immobiliari ha generato un'ampia rete relazionale nell'ecosistema della gestione degli asset alternativi e opportunità di crescita ripetibili.

Attenzione agli Impact investment e alle tematiche ESG

Alvarium Tiedemann continuerà a perseguire l'obiettivo predeterminato della nuova impresa: aumentare sostanzialmente, e a livello globale, i cosiddetti Impact investment e gli investimenti sostenibili. La società punta inoltre a creare una realtà internazionale e un leader incontrastato nella parità di genere e nella diversità nel settore dei servizi finanziari. Il team operativo della società combinata intende concentrarsi sin dagli inizi sulla parità di genere, e il management si impegnerà a diversificare ulteriormente il gruppo dirigente nei prossimi cinque anni.

Panoramica sull'operazione

L'operazione dovrebbe creare una società combinata del valore azionario pro forma di 1,4 miliardi di dollari, finanziata dalla combinazione tra il contante di Cartesian in Trustee Services e un acquisto massimo di azioni ordinarie interamente impegnate di Cartesian in un investimento privato in azioni pubbliche ("PIPE"), del valore di circa 165 milioni di dollari. Gli impegni di capitale del PIPE sono stati sottoscritti da investitori istituzionali e da partner strategici di Alvarium e del gruppo Tiedemann. Cartesian può contare oggi su una liquidità pari a 345 milioni di dollari in contanti.

Secondo le previsioni, oltre il 96% del capitale detenuto da partner operativi attivi verrà trasferito nella società combinata, congiuntamente a tutti i proventi di questa operazione utilizzati per ottimizzare la struttura del capitale. Tutti i riferimenti alla liquidità disponibile e ai proventi propri dell'operazione sono soggetti a eventuali rimborsi da parte degli azionisti pubblici di Cartesian e al pagamento delle spese legate all'operazione.

I rispettivi consigli di amministrazione del gruppo Tiedemann, di Alvarium e di Cartesian hanno approvato all'unanimità la proposta di business combination, il cui perfezionamento è previsto per il primo trimestre del 2022.

L'operazione rispecchierà i termini e le condizioni dell'Accordo di business combination, che riporta le condizioni di chiusura consuete inclusi, ma non a titolo esaustivo, la dichiarazione di efficacia della registrazione presso la Securities and Exchange Commission ("SEC"), l'ottenimento delle autorizzazioni di legge in alcune giurisdizioni in cui operano il gruppo Tiedemann e Alvarium e, infine, l'approvazione degli azionisti o dei componenti dei consigli di amministrazione del gruppo Tiedemann, di Alvarium e di Cartesian, a seconda dei casi.

Ulteriori informazioni sull'operazione proposta, incluse le copie del relativo accordo e della presentazione per gli investitori, saranno riportate in una relazione corrente sul modulo 8-K, che Cartesian dovrà depositare presso la SEC e che saranno disponibili sul sito https://protect-us.mimecast.com/s/pVVGCzpEGpfG79O7s8kH-a.