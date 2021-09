L'Ocf sospende un consulente finanziario

M. G. è stato sospeso per sei mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Banca Generali (che ha comunicato l’intervenuto recesso dal rapporto di agenzia). Si legge tra l’altro nella delibera che “la gravità delle condotte contestate è, altresì, rilevabile, oltre dalle modalità con cui le stesse sono state poste in essere, nell’ingente danno cagionato alla cliente coinvolta (pari ad almeno 152.500,00 euro, cifra complessiva risultante dagli assegni provenienti dal conto corrente della cliente ed aventi quale beneficiario il consulente finanziario)”.