Oddo Bhf Asset Management e Metropole Gestion annunciano la loro fusione

Oddo Bhf Asset Management e Metropole Gestion annunciano l’acquisizione da parte di Oddo Bhf Asset Management SAS del 100% del capitale di Métropole Gestion, su riserva dell’autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financiers. Creata nel 2002 da François-Marie Wojcik e Isabel Levy, Métropole Gestion è una casa di gestione patrimoniale francese indipendente, specializzata nella gestione Value. Tale filosofia di gestione consiste nell’individuare azioni di qualità sottovalutate.

Grazie a questa operazione i clienti di Oddo Bhf Asset Management e Metropole Gestion approfitteranno di uno stile di gestione unico, implementato per vent’anni da un team stabile e dedicato, sotto la guida di Isabel Levy e Ingrid Trawinski.

Il know-how dei team di Metropole Gestion viene ad arricchire l’offerta esistente di prodotti Oddo Bhf AM. Le due società di gestione hanno in comune l’aver posto già da molti anni i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) al centro dei loro processi d’investimento.

La gamma di fondi Metropole Gestion approfitterà delle capacità di distribuzione di Oddo Bhf AM in Europa, e più particolarmente in Francia, Germania e Svizzera, presso clienti istituzionali, distributori, e consulenti in gestione patrimoniale. Allo stesso modo, quest’unione porterà le strategie Oddo Bhf AM negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove Metropole Gestion è già presente.

Francois-Marie Wojcik, Chairman and CEO di Metropole Gestion, dichiara: “In quasi 20 anni e grazie alla fiducia dei suoi investitori e a un team competente e dedicato, Metropole Gestion è stata in grado di costruire un know-how rinomato nella gestione di attivi cosiddetti Value. Tale know-how sarà l’elemento chiave per la sua espansione futura nell’ambito di questa fusione”.

Isabel Levy, Deputy CEO and Chief Investment Officer di Metropole Gestion, prosegue: “Quest’avvicinamento rispecchia la volontà di Metropole Gestion d’inserirsi in una strategia industriale ambiziosa, unendo dei team dalle competenze riconosciute, complementari e con una cultura simile”.

Nicolas Chaput, CEO di Oddo BHF Asset Management aggiunge: “Siamo molto lieti di accogliere il team di Metropole Gestion che conosciamo bene e verso cui nutriamo il più grande rispetto. Le strategie d’investimento Value adottate dai team di Isabel Levy e Ingrid Trawinski arricchiranno l’offerta di prodotti del Gruppo e corrispondono alle attese di molti dei nostri clienti”.