Etc Group lancia Bitcoin Cash Etp

Etc Group, il provider specializzato in titoli innovativi garantiti da asset digitali, ha quotato oggi su Deutsche Börse XETRA il BCHetc - ETC Group Physical Bitcoin Cash, un Bitcoin Cash Exchange Traded Product (ETP) con un TER dell'1,95%. BTCH, il nuovo veicolo cripto di ETC Group, è il prodotto Bitcoin Cash con i costi più bassi attualmente disponibili sul mercato, pur mantenendo caratteristiche di alta qualità, un elevato grado istituzionale di custodia ed una sicurezza e copertura fisica al 100% al pari di tutti gli altri titoli ETC della società specializzata in criptoasset. Realizzato in risposta alla forte richiesta da parte degli investitori istituzionali, è stato quotato sul mercato tedesco (XETRA) al fine di rendere BTCH accessibile agli investitori che operano in Germania, il Paese che attualmente vanta alcune delle leggi fiscali più favorevoli alle criptovalute in tutta l’Europa continentale.

Bitcoin Cash (BTCH) nata come diramazione della criptovaluta originale, Bitcoin, è stata adottata dal mercato commerciale mondiale come un protocollo di pagamento transfrontaliero che promette transazioni veloci e a basso costo, con tutti i vantaggi di sicurezza, trasparenza e resistenza alle manomissioni di una blockchain leader mondiale. Nell'ottobre 2020 Bitcoin Cash, è stato scelto insieme ad altre tre criptovalute per impostare le basi delle strategie cripto dei servizi di pagamento Venmo e Paypal, mettendo Bitcoin Cash alla portata di milioni di nuovi utenti negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Gli investitori professionali europei che preferiscono scambiare Bitcoin Cash tramite un ETP otterranno con questa quotazione su XETRA un’esposizione al prodotto, insieme alla liquidità e alla sicurezza che deriva dalla negoziazione di un ETP di grado istituzionale, sulla più grande sede di negoziazione di ETF d'Europa. Strutturato come un titolo di debito garantito da asset approvati ed emessi in Germania, gli investitori non hanno la necessità di affrontare sfide di natura tecnica derivanti dall'acquisto e dalla conservazione di asset digitali attraverso i mercati di criptovalute o la gestione di chiavi crittografiche. Completamente intercambiabile con il Bitcoin Cash, l'ETP è commercializzato e distribuito in Europa da HANetf.

Bradley Duke, CEO di ETC Group, ha dichiarato: "Dopo il successo del lancio dei nostri ETC su Bitcoin, Ethereum e Litecoin, attualmente i prodotti più scambiati nel loro genere in Europa, abbiamo notato un particolare interesse da parte degli investitori per il Bitcoin Cash. Ci aspettiamo che BTCH diventi popolare tra gli investitori professionali che desiderano un modo più trasparente, semplice e sicuro di ottenere un'esposizione sull'universo degli asset digitali, oggi fortemente in espansione”.

Hector McNeil, co-fondatore e co-CEO di HANetf, ha aggiunto: "ETC Group si è affermata come leader di mercato nell'offerta di prodotti di investimento incentrati sulle criptovalute. La società allarga oggi la sua presenza in Europa con la quotazione di un nuovo prodotto che aderisce ai complessi ed esigenti standard dell'investitore istituzionale. BCHetc - ETC Group Physical Bitcoin Cash consentirà agli investitori di ottenere in modo sicuro un’esposizione ai prodotti cripto."