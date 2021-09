Intermonte: avviato il progetto di quotazione sul segmento AIM di Borsa Italiana

Intermonte Partners, la holding di controllo di Intermonte SIM, ha avviato il progetto di quotazione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con l’obiettivo di quotarsi entro l’autunno. Intermonte intende oggi cogliere tutte le opportunità offerte dall’AIM per rendere la struttura del capitale più flessibile, per valorizzare al meglio il proprio modello di partnership di successo, supportare l’ulteriore crescita sul mercato anche per linee esterne, in particolare nel segmento dei canali digitali e nell’investment banking, e attrarre nuovi talenti anche tramite azioni e piani di stock option.

La quotazione su AIM Italia rappresenta l’inizio di un percorso più ampio, finalizzato alla quotazione sul mercato regolamentato MTA, segmento STAR nel prossimo futuro. Il Gruppo Intermonte, nei suoi 26 anni di storia, è sempre stato profittevole, nonostante la ciclicità dei principali mercati di riferimento. Intermonte è una banca di investimento integrata e indipendente, basata su un modello di partnership di successo, con una importante focalizzazione nel segmento delle medie e piccole imprese italiane. Ha un modello di business altamente redditizio e diversificato su quattro aree di attività (Investment Banking, Global Markets, Sales & Trading, Digital Division & Advisory) che crescono in modo equilibrato, con un basso consumo di capitale, e che contribuiscono tutte allo sviluppo armonico dei ricavi

Il Gruppo ha di recente ulteriormente diversificato il proprio business nel segmento dei club deal, grazie alla partnership con QCapital - società attiva in investimenti in private equity attraverso Club Deal – per un innovativo progetto che applica tale meccanismo al public market e volto a investire in minoranze quotate o pre-IPO di società italiane.

Intermonte vanta una delle posizioni patrimoniali più solide tra le società finanziarie italiane con notevole eccesso di capitale utilizzabile per cogliere possibili interessanti opportunità di crescita per linee esterne in settori strategici e sostenere una generosa politica di dividendo. Fornisce un’eccellente remunerazione per gli azionisti attraverso una costante politica di distribuzione di dividendi, con un payout medio negli ultimi due anni superiore al 90%. Ci sono interessanti opportunità di ulteriore crescita, anche per linee esterne, nel canale digitale e nell’investment banking.

Nel processo di ammissione alla quotazione, Intermonte è supportata da Intesa Sanpaolo S.p.A., tramite la divisione “IMI Banca”, che agirà in qualità di Global Coordinator e Bookrunner e da BPER Banca S.p.A., in qualità di Nominated Advisor (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale incaricato di seguire l’operazione.