21Shares quota 6 Etp cripto su Deutsche Boerse Xetra

21Shares AG, società con sede a Zurigo leader negli ETP sulle criptovalute, annuncia che oggi quoterà 6 dei suoi ETP sulle criptovalute su Deutsche Boerse Xetra, la principale piattaforma tedesca di trading di ETF, raggiungendo il totale di 10 prodotti quotati. Questi prodotti sono il Solana ETP (Ticker: 21XL GY), il Polkadot ETP (Ticker: PDOT GY), il Cardano ETP (Ticker: DADA GY), lo Stellar Lumens ETP (Ticker: XLME GY), il Tezos ETP (Ticker: 21XZ GY) e il Crypto Basket Index ETP (Ticker:21XH GY).

Hany Rashwan, co-fondatore e CEO di 21Shares, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi ti portare ulteriori opportunità di investimento sulle criptovalute in Germania, un mercato chiave per la nostra società. Questo evento sottolinea il nostro impegno presente e futuro nel fornire agli investitori le modalità più semplici e sicure per investire nelle maggiori criptovalute al mondo.”

Gli ETP di 21Shares appena quotati presentano le seguenti caratteristiche:

Il Crypto Basket Index ETP (HODL) è il primo, e ad oggi unico, replicante di un indice legato alle criptovalute al mondo – lo HODL replica i risultati degli investimenti nell’indice Messari, fondato sulle 5 maggiori cripto per la loro capitalizzazione di mercato prevista per il 2050.

Secondo i dati di Bloomberg aggiornati al 13 di settembre, l’ETP su Solana (SOL) è stato il nostro prodotto che ha raggiunto più velocemente i 100 milioni di dollari di masse gestite. Il SOL, che si basa su un progetto open-source, fornisce rendimenti maggiori attraverso le remunerazioni dello staking, convalidando le transazioni che hanno luogo sulla blockchain di Solana.

Il Tezos ETP (XTZ) è, ad oggi, l’unico ETP su Tezos scambiato in Europa e fornisce rendimenti maggiori attraverso le remunerazioni dello staking. Il token nativo XTZ abilita l’applicazione degli smart contract sulla blockchain e le transazioni peer-to-peer.

ll Polkadot ETP (DOT) è il primo, più grande e più scambiato ETP in Europa nel settore delle criptovalute. Il DOT agisce come un tramite tra blockchain, al fine di rimuovere le barriere all’ingresso per coloro che si sono avvicinati al settore delle criptovalute solo da poco.

Il Cardano ETP (ADA) è l’unico ETP su Cardano scambiato in Europa. ADA massimizza le prestazioni della blockchain open-source nel fornire una piattaforma per l'implementazione di smart contract e altri protocolli decentralizzati.

Lo Stellar ETP (XLM) è l’unico ETP su Stellar Lumens scambiato in Europa. XLM dà accesso agli investimenti in questa blockchain, la quale semplifica l’invio di valute virtuali, sottoforma di valute legali, sia all’interno che all’esterno dei confini di uno stato

Maggiori dati e dettagli su questi asset digitali e su tanti altri sono disponibili sul sito web di 21Shares: 21shares.com/research

Al mese di settembre 2021, 21Shares gestisce masse superiori agli 1,8 miliardi di dollari, suddivise in 15 ETP, tra cui compaiono i primi ETP su Binance ed Ethereum, un ETP su Tezos, un ETP comprendente più asset digitali e, più recentemente, un ETP su Cardano.