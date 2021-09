Bnl-Bnp Paribas Life Banker: estate con 26 ingressi

Estate ricca di reclutamenti per Bnl-Bnp Paribas Life Banker, con 26 new entry tra profili senior e junior. Questi i Life Banker senior: Giovanni Buzzetta, da Che Banca!, attivo a Palermo; Emanuele Calvetti, ex Banca Generali, Milano; Massimo Ceschi, proveniente da Banca Intesa ed operativo a Genova; Michele Chiericozzi, ex Fineco, a Fermo; Mario Ciletti arriva da Banca Fideuram ed è ad Avellino; da Allianz Bank Marietta Cisari, Milano; Tommaso Comanducci, ex Che Banca!, a Roma; Massimiliano Corradini, da Allianz, è a Parma; Piero Crescenza, già in IWBank, opera a Ostuni (Brindisi); Amedeo Ferrara, ex MPS, a Cava dei Tirreni (Salerno); a Genova Daniele Giacomo Fusari, da Banca Mediolanum; arriva da Allianz Bank Carlo Ghiardelli, attivo a Milano; sono invece ex Che Banca! sia Antonio Minieri (Napoli) sia Daniele Morandi (Roma); era in San Paolo Invest Mario Musmeci, Catania; Gianluigi Nigrotti, già in Banca Carige, ad Ascoli Piceno; Giuseppe Peci da Allianz Bank, è operativo a Catania; Albino Pedretti, proveniente da Banca Euromobiliare, è a Fidenza (Parma); a Montepulciano (Siena) c’è Giovanni Pieroni da Banco Desio; Fabio Prezioso (IWBank) è a Bari; a Gardone, in provincia di Brescia, ha la sua sede Andrea Rovaris, da BPER. Infine, Andrea Teso da Fineco, opera a Torino.

Anche in questa tornata di nuovi ingressi non mancano i profili junior, su cui la Rete Life Banker da sempre investe, credendo nell’alto potenziale di giovani da formare e far crescere nel mondo della consulenza finanziaria e patrimoniale: Alessio Giolitto a Verona; Andrea Iacono a Taranto; Manuel Mastrotto, Verona; Monica Volpi a Brescia.

Sono 107 gli ingressi dall’inizio del 2021 e 615 i Life Banker in totale (560 Agenti e 55 Consulenti Dipendenti) attivi su tutto il territorio nazionale. Superati i 10 miliardi € di masse in gestione in 7 anni dal lancio della Rete, di cui circa 2 miliardi gli impieghi. 75mila i clienti tra privati e aziende.