eToro lancia DeFi Portfolio, il portafoglio che diversifica in cripto-asset della Finanza Decentralizzata

eToro, la piattaforma di investimento multi-asset, ha lanciato oggi DeFi Portfolio, portafoglio che permette di investire a lungo termine in progetti chiave nel sistema della finanza decentralizzata, consentendo di diventare parte di uno degli sviluppi più innovativi nel mondo della finanza. La finanza decentralizzata (DeFi) è una corrente di sviluppo che mira a disintermediare la finanza tradizionale, inserendo i servizi finanziari all’interno della blockchain. La DeFi ha come scopo quello di decentralizzare parti sempre più ampie dell’industria finanziaria, non solo le transazioni (come nel caso del Bitcoin). Questo viene realizzato attraverso i contratti intelligenti (smart contracts), ovvero frammenti di codice che rendono possibile l’esecuzione di trasferimenti e accordi complessi attraverso la blockchain, senza la necessità di un’approvazione da parte di un’autorità centrale.

Il DeFi Portfolio di eToro comprende undici cripto-asset: Ether (ETH), Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), Aave (AAVE), Compound (COMP), Yearn.finance (YFI), Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), Algorand (ALGO), Basic Attention Token (BAT), e Maker (MKR).

Dani Brinker, head of portfolio investments di eToro, ha così commentato: “La DeFi è una delle innovazioni più discusse nel ramo della finanza e presenta una forte dinamicità di nuovi progetti e cripto-asset. Per chi non ha tempo per cercare il whitepaper di ogni singolo asset, tuttavia, questo mercato sembra un campo minato. Mettendo insieme una selezione di cripto-asset nel DeFi CopyPortfolio, ci stiamo prendendo carico del lavoro di selezione più gravoso, consentendo così ai nostri utenti di esporsi sul mercato e diversificare il rischio su un’ampia gamma di cripto.”

I portafogli di eToro offrono agli investitori un’esposizione pronta e a piena allocazione a diversi temi di mercato. Mettendo insieme numerosi attivi in base ad una precisa metodologia, e adottando un approccio di investimento passivo, i portafogli di eToro rappresentano soluzioni di investimento a lungo termine che consentono un’esposizione diversificata senza applicazione di commissioni di gestione.

“La Finanza Decentralizzata non fa affidamento su intermediari finanziari centrali quali broker, borse o banche per offrire strumenti finanziari tradizionali, ma utilizza invece i contratti intelligenti sulla blockchain” spiega Brinker. “Nel portafoglio vengono considerate sia le blockchain che possono supportare contratti smart, sia una selezione dei principali protocolli, così da permettere un’esposizione su ogni angolo della DeFi – da Uniswap a Yearn e oltre — senza dover trascorrere ore a fare ricerche. eToro è in grado di sfruttare la sua posizione unica di innovatore nel campo delle cripto per monitorare e rivisitare questi progetti, così da aggiornare l’allocazione e la metodologia nel corso del tempo”.

L’investimento iniziale parte da 1000 dollari e gli investitori hanno accesso a strumenti e grafici per tenere traccia della performance del portafoglio, mentre il social feed di eToro li terrà costantemente aggiornati sugli sviluppi che avvengono nel settore della DeFi. DeFi Portfolio è uno degli oltre sessanta portafogli disponibili su eToro.