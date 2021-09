Fund Channel si rafforza con l’attività di fund-dealing

Fund Channel, la piattaforma B2B di distribuzione di fondi e servizi di investimento, di proprietà di Amundi, ha raggiunto un importante traguardo grazie all'aggiunta dei servizi di fund-dealing all’offerta per i propri clienti asset manager e distributori di fondi. I nuovi servizi includono le attività di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, l’esecuzione degli ordini e la custodia di strumenti finanziari e ampliano l’offerta di Fund Channel nella distribuzione dei fondi.

Nell’ambito di questo progetto, Fund Channel annuncia la nomina di Jean Vaz in qualità di Head of the Fund Dealing Team.

L'approccio flessibile e modulare di Fund Channel ai servizi, di proprietà o erogati da partner specializzati, stimola una crescente domanda da parte di banche private e gestori patrimoniali portandoli ad affidare il loro portafoglio di fondi e a sfruttare le opportunità offerte dalla suite di servizi per la distribuzione dei fondi di Fund Channel.

Pierre Adrien Domon, Chief Executive Officer di Fund Channel, afferma: "Facilitare nel loro complesso le transazioni e la distribuzione dei fondi fa parte della strategia di Fund Channel volta ad ampliare la gamma di servizi a valore aggiunto e a rappresentare il marketplace di riferimento per la distribuzione di fondi."

Jean Vaz vanta 25 anni di esperienza nell’industria lussemburghese dei servizi per i fondi d’investimento. Prima di entrare a far parte di Fund Channel, Jean Vaz ha lavorato in Gen II Fund Services, società specializzata in servizi rivolti ai private equity. Prima ancora, Vaz ha lavorato per 12 anni presso Société Générale Luxembourg dove era responsabile della gestione della piattaforma di Global Fund Trading. Nella sua carriera Jean ha ricoperto numerose posizioni di alto livello e ha acquisito una notevole competenza nella Funds Platform Execution.

Jean Vaz ha conseguito un Master in Administration, Economics and Social presso l'Università di Metz e un secondo Master in Bank, Finance and Insurance - Fund and Private Management - Business Engineer presso l'Università di Parigi Nanterre.