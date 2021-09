Investimenti alternativi: Doorway guarda alle innovazioni nella gestione del cash

Non solo start up ma anche Pmi ad elevata scalabilità. A promuovere questo tipo di investimento nell’economia reale è Doorway, piattaforma fintech, specializzata nell’Equity Investing online per il mercato degli investitori professionali, qualificati e corporate. Tra le campagne ormai arrivate quasi in chiusura vi anche quella relativa a Sonect, realtà che nei prossimi mesi potrebbe aiutare a dare una svolta nella complessa relazione tra gli italiani e il contante.

L’azienda, fondata nel 2016 a Zurigo e presentata nel corso di una serie di Investor Day che hanno toccato diverse città di Italia, ha sviluppato un’applicazione che offre ai consumatori un servizio di prelievo di contante presso retailer convenzionati, ampliando le opportunità di accesso ben oltre la rete attuale di Bancomat/ATM delle banche.

Dopo il lancio in Svizzera nel 2017 come piattaforma indipendente, Sonect ha siglato un accordo con la piattaforma Twint, a cui aderiscono pressoché tutte le banche svizzere per oltre 3milioni di utenti. Da allora a oggi è entrata anche nel mercato inglese e intende crescere in Francia, Messico, Belgio, UK, Svezia, Germania.

Nel nostro Paese il momento di svolta arriva nel 2020 con la sigla di una partnership della durata di cinque anni con una tra le prime cinque banche italiane: secondo le stime entro fine 2021 oltre 1.200.000 di italiani avranno la soluzione a disposizione all’interno della propria app bancaria e potranno utilizzare per prelevare contate, oltre ai classici Atm, anche una rete di circa 35 mila esercenti convenzionati. Il termine della campagna, già in overfunding, è fissato per il 30 settembre 2021.