Aberdeen Standard Investments cambia denominazione in abrdn. L'annuncio giunge in seguito al cambiamento del nome della società per azioni a responsabilità limitata da Standard Life Aberdeen ad abrdn nel luglio del 2021. Tutti i marchi di abrdn plc rivolti ai clienti e utilizzati a livello globale sono ora passati alla nuova identità del marchio abrdn. Questo testimonia la chiarezza d'intento, la rinnovata risolutezza e la volontà di offrire una crescita sostenibile per azionisti, clienti e colleghi.

Il nuovo marchio fa parte della strategia di crescita europea di abrdn, che si propone di aumentare la propria offerta di investimenti sostenibili in Europa, di accelerare la distribuzione regionale di prodotti globali (tra cui soluzioni climatiche, azioni attive, reddito fisso, multi-asset, mercati privati e strategie di mitigazione del rischio) e di sfruttare la sua capacità di piattaforma tecnologica leader per fornire soluzioni più personalizzate.

Stephen Bird, Ceo di abrdn, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di aver raggiunto questo traguardo importante. abrdn è molto più di un nuovo nome, è il nuovo marchio globale in cui confluiscono tutte le nostre attività, per permettere ai nostri clienti di essere investitori migliori".