Ambienta continua a crescere: 6 nuovi ingressi senior per l’ufficio di Milano

Ambienta Sgr, il più grande asset manager europeo interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, annuncia l’espansione del proprio team attraverso l’inserimento di sei nuove risorse senior in diverse aree strategiche per proseguire nel proprio percorso di crescita.

Nel corso degli ultimi 3 anni il numero di professionisti di Ambienta è più che raddoppiato di pari passo allo sviluppo del business della società, creando la necessità di rafforzare il dipartimento HR che vede l’ingresso di Michela D’Isita nel ruolo di Head of Human Resources.

Prima di entrare in Ambienta, D’Isita ha ricoperto il ruolo di People Business Partner in AlixPartners e vanta diverse esperienze internazionali in ambito di risorse umane. Con Michela fa il suo ingresso anche Virginia Fortunato come Head of Administration; Fortunato ha maturato un’importante esperienza di 7 anni come Finance Manager nel Fondo Strategico Italiano e in precedenza ha lavorato in realtà assicurative e consulenziali come PriceWaterhouseCooper.

Il Marketing, altra area strategica a essere implementata, vede l’arrivo di Fabia Bernacchi a ricoprire la posizione di Head of Marketing and Communications. Bernacchi porta con sé 15 anni di esperienza maturata in realtà internazionali come Mckinsey, Marsh&McLennan, FinecoBank e la law firm BonelliErede. A conferma della continua attenzione di Ambienta ai temi chiave del proprio business, viene arricchito anche il team Sustainability and Strategycon l’ingresso di Daniela Popa, ESG Manager che si focalizzerà sull’“ESG in Action Programme” della società. Inprecedenza, Popa ha maturato 10 anni di esperienza manageriale con focus Sustainability inPriceWaterhouseCooper.

Alessio Vian e Fabrizio Sebastiani completano questi nuovi ingressi: entrambi vanno a ricoprire il ruolo di Finance Associate. Vian ha un background da analista acquisito in Assietta Private Equity e a seguire in Intermonte SIM, all’interno della divisione Investment Banking. Sebastiani ha fatto parte di DeA Capital RE, divisione finanza e controllo, eha maturato un’esperienza anche in ambito consulenziale presso Deloitte.

Nino Tronchetti Provera, Managing Partner e fondatore di Ambienta, ha commentato: “Dal 2007 ad oggi Ambienta ècresciuta significativamente, dimostrando come investire in business guidati dalla sostenibilità generi ritorni all’altezzadei migliori asset managers al mondo. Rafforzare la nostra struttura è una scelta che dimostra come questa crescita sia concreta e tangibile. Aver inserito 6 nuovi professionisti, 4 dei quali donne, non solo conferma le nostre ambizioni di crescita ma conferma la cultura internazionale della pluralità che fa da sempre parte del DNA di Ambienta. Vogliamo continuare ad attrarre e valorizzare i migliori talenti del mercato.”