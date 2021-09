Elezioni in Germania, vince SPD ma strada lunga per Governo

"L’indice tedesco Germany 40 evidenzia una performance positiva nonostante l’esito incerto delle elezioni in Germania. C’è stata infatti la vittoria dei socialisti della SPD che hanno battuto solamente di misura il partito conservatore CDU/CSU di Armin Laschet". Il commento di Filippo A. Diodovich, market strategist di IG.

Il leader dei socialisti Olaf Schulz ha vinto ma non sarà facile riuscire a comporre un governo. Sia Schulz che Laschet dovranno, infatti, trattare con verdi e liberali. Riteniamo che i mercati azionari reagiscano positivamente perché si allontanano i timori degli investitori per un esecutivo dominato dai partiti di centro sinistra e sinistra radicale (SPD, Verdi e Die Linke).

Le piazze finanziarie scontano in modo positivo anche che negli scenari più probabili per il prossimo governo sia inserito sempre il partito liberale FDP, ovvero la parte politica più business-friendly. Secondo alcune indiscrezioni di stampa al FDP potrebbe essere promesso il ministero delle finanze per convincerli ad entrare in coalizione.

Quali sono gli scenari più probabili? Lo scenario più probabile al momento è una coalizione di governo composta dal partito vincitore SDP in alleanza con Verdi e i liberali del FDP. Il principale problema per questa alleanza è quello di trovare dei compromessi equilibrati su alcuni temi che dividono soprattutto verdi e liberali, ad esempio quello del clima. Altro scenario possibile è quello che comprende CDU/CSU, Verdi e FDP.

Tale scenario però per realizzarsi richiederebbe ancora più compromessi rispetto al precedente. La formazione di una Große Koalition ovvero SPD + CDU/CSU ha i numeri per avere la maggioranza ma gli stessi leader Schulz e Laschet avevano dichiarato che avrebbero cercato altre strade. Lo spauracchio per i mercati ovvero la coalizione di sinistra al momento ha pochissime possibilità di riuscita per lo scarso risultato ottenuto dalla sinistra radicale di Die Linke.

Quali conseguenze sui mercati finanziari tedeschi nel medio periodo? Riteniamo che lo stallo politico non dovrebbe avere un forte impatto sui mercati. Angela Merkel fino alla nomina del nuovo cancelliere sarà sempre leader dell’esecutivo. Quali sono le prospettive grafiche per l’indice tedesco? L'indice tedesco Germany 40 ha fatto un massimo intraday a 15720 avvicinandosi ai picchi dello scorso venerdì a 15759.

Solamente una perentoria vittoria al di sopra di tale riferimento di 15759 potrebbe dare continuità al movimento rialzista partito dai bottom del 20 settembre proiettando i prezzi in direzione dei prossimi obiettivi long ipotizzabili a 15793, top del 17 settembre, e 15960, massimo di inizio mese. Segnali contrari giungeranno, invece, con il cedimento del supporto a 15494, preludio a un possibile ribasso verso 15400.