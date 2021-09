Credem: nuovo centro dedicato al private banking a Novi Ligure

Prosegue con decisione la strategia di crescita organica di Credem, tra i principali gruppi bancari italiani quotati e tra i più solidi in Europa. Tale strategia prevede, accanto agli investimenti in tecnologia e assunzioni, l’apertura di filiali in zone selezionate con economia vivace ed alto potenziale di sviluppo come Novi Ligure (Alessandria). In particolare, è stato inaugurato oggi in via Roma n.90/92 un nuovo centro finanziario interamente dedicato al private banking all’interno di un edificio del XVII secolo trasformato nel XIX secolo con un restauro che ha riportato alla luce sui prospetti principali il ciclo decorativo di epoca Ottocentesca, con affreschi al piano nobile ed un giardino privato.

Con la recente nascita del Polo dedicato al Private Banking, il gruppo Credem investe con determinazione nelle piazze piemontesi ad alto potenziale per lo sviluppo della clientela ad elevato profilo, grazie alla presenza di 40 consulenti finanziari e private banker ad Alessandria, Biella, Borgosesia, Fossano, Saluzzo, Torino e Vercelli.

Il Private Banking di Credem affianca i propri clienti nella gestione integrata del patrimonio, sia personale sia aziendale. “Grazie al confronto quotidiano con i nostri centri di competenza dedicati al wealth management ed al corporale banking siano in grado di offrire un supporto professionale per la gestione degli asset finanziari, del patrimonio immobiliare, per la continuità generazione, per le operazioni di finanzia straordinaria fino si servizi lending personalizzati”, ha dichiarato Giampiero Bussi, Capo Area del Piemonte.

“Oltre agli investimenti in strumenti innovativi per poter dialogare anche a distanza con i nostri clienti, abbiamo voluto offrire una maggior vicinanza alla clientela attraverso l’apertura di una nuova sede dedicata alla consulenza per i grandi patrimoni. Crediamo che il dialogo e la qualità della relazione siano al centro del nostro modello di servizio è proprio per questo motivo che continuiamo ad investire nella presenza sul territorio”, ha aggiunto Gianluca Rondini, Responsabile Private Banking Credem.