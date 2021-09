Fideuram, in Emilia – Romagna entra Andreoli

Fideuram si rafforza in Emilia – Romagna con l’ingresso di Alessandro Andreoli, private banker che vanta un’esperienza trentennale nel settore della consulenza finanziaria sul territorio bolognese. Nato a Bologna, Alessandro Andreoli si laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna e ha collaborato negli anni con importanti società del settore, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità: è stato Responsabile dell’ufficio di Bologna in Pictet & Cie e, in precedenza, partner e direttore dell’area Emilia di Banca Esperia. Entra a far parte del Gruppo Fideuram dopo aver ricoperto, dal 2015, l’incarico di Director Wealth Management Azimut per l’Emilia - Romagna. In Fideuram si occuperà di consulenza finanziaria per la sua clientela Private e High Net Worth Individuals e della guida e sviluppo del suo team, operando nella nuova prestigiosa sede bolognese di Fideuram, in via Farini 22. L'ingresso di Andreoli è un passo importante nel progetto di dare un nuovo impulso allo sviluppo del private banking e dell'ingegneria sociale attraverso Fideuram.

Nel periodo 1° gennaio – 31 agosto 2021, nelle reti Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest, sono stati inseriti 223 nuovi private banker. Il numero complessivo dei private banker, al 31 agosto, risultava pari a 5.460 professionisti.

Ecco alcuni inserimenti di rilievo relativi ai mesi di luglio e agosto:

Fideuram: Alessandro Andreoli in Emilia – Romagna, Simone Uberti in Lombardia,

Amedeo di Carlo nel Lazio.

IwBank: Fabrizio Benni nel Lazio, Alessandro Tomasi in Lombardia, Pietro Ciarleglio in Campania, Giuseppe Maria Perrotta in Campania.

Sanpaolo Invest: Stefano Montico nel Lazio, Raffaella Rita in Piemonte, Walter Borga in Veneto, Daniele Giovannoni in Toscana.