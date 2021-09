Italiafintech e Redooc.com insieme per promuovere l’educazione finanziaria

ItaliaFintech, l’associazione Italiana che raggruppa i principali imprenditori del Fintech in Italia e Redooc.com, piattaforma di didattica digitale per scuole e famiglie, promuovono la conoscenza del fintech lanciando ad ottobre, per la prima volta nell’ambito del mese dell’Educazione Finanziaria, una gara gratuita aperta a studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e università di tutta Italia. L’iniziativa è in collaborazione con Azimut Direct, BancaProgetto, Opyn, Doorway, Euclidea, Finanza.tech, PayDo.

“In una epoca dove la digitalizzazione ha reso sempre più accessibile il mondo della finanza, grazie anche al Fintech che ha contribuito a rendere fruibili in maniera semplice servizi finanziari e soluzioni di investimento - dichiara Andrea Crovetto, Presidente di ItaliaFintech -, l’educazione finanziaria risulta essere sempre più cruciale per poter effettuare scelte consapevoli. È in quest’ottica che è nata l’idea di lanciare, insieme a Redooc.com ma anche in collaborazione a sette associate che ringrazio, questa iniziativa rivolta ai giovani che ad oggi rappresentano i maggiori fruitori della tecnologia e delle sue applicazioni e che mostrano una grande curiosità nel voler apprendere”.

“La gamification nella didattica è un potente incentivo all’apprendimento naturale anche di argomenti apparentemente più complessi - dichiara Chiara Burberi, Presidente di Redooc.com - ma di grande interesse per i ragazzi e le ragazze che sono proiettati verso l’innovazione e per i quali il digitale è la normalità quotidiana. Siamo entusiasti di collaborare con ItaliaFintech e le sue associate nell’arricchire l’offerta educativa con un percorso di alta qualità, unico nel suo genere, con lezioni ricche di video interviste, mappe, quiz interattivi spiegati.”

La Gara online prenderà il via il 4 ottobre 2021 alle ore 12.00 fino al 29 ottobre 2021 alle ore 12.00 e si inserisce all’interno del Mese dell’Educazione Finanziaria. L’iniziativa apre ai partecipanti, organizzati in Team, la possibilità di affrontare più di 60.000 esercizi interattivi spiegati di matematica e di educazione finanziaria, anche in inglese, che permetteranno di accumulare punti. Durante la gara la classifica sarà online e visibile in tempo reale da tutti i partecipanti, che riceveranno un diploma di partecipazione.

La registrazione alla Gara è automatica attraverso la registrazione a redooc.com. Nel profilo utente sarà disponibile una sezione per la formazione dei team, la classifica e il supporto utenti. Per informazioni scrivere a [email protected]