Al via i corsi di Esponential Education per la certificazione Esg con standard Iase

IASE Italy la filiale italiana di IASE, International Association for Sustainable Economy, annuncia che il prossimo 4 ottobre avrà inizio una serie di corsi propedeutici alla certificazione ESG con standard IASE. In particolare, riguarderanno le certificazioni di 1° livello ISF (International Sustainable Finance) e ISB (International Sustainable Business).

Tali corsi saranno erogati da Exponential Education, un istituto di formazione con sede a Barcellona, che li ha anche progettati e con il quale IASE (International Association for Sustainable Economy) ha stretto una collaborazione a livello internazionale. Una vera e propria partnership strategica, ancorché non esclusiva, che IASE ha inteso estendere a tutte le sue succursali presenti nelle diverse realtà locali.

Exponential Education, opera attraverso una piattaforma multilingue proprietaria che, attraverso l’utilizzo di tecnologia avanzata, consente di seguire il processo formativo integralmente on line garantendo in questo modo la massima flessibilità di tempi ed orari mantenendo nel contempo la possibilità di interagire coi docenti.

Ogni programma formativo è composto da 4 moduli, ciascuno dei quali assistito da filmati del relatore, slide di dettaglio, approfondimenti nel riepilogo dei testi e link aggiuntivi in grado di dirimere i dubbi che possono emergere. Per le aziende di maggiore dimensione la personalizzazione dei corsi è favorita per tutti gli aspetti organizzativi e formativi.

Il corpo docente che opera all’interno di Exponential Education è stato selezionato in base all’expertise ed alla capacità di insegnamento comprovata dai numerosi corsi che sono stati tenuti in materia ESG negli ultimi anni ed ha una variegata esperienza operativa. Alcuni hanno operato nel settore normativo, altri ricoperto ruoli apicali all’interno di grandi imprese con responsabilità in materia di sostenibilità e poi rappresentanti di organismi multilaterali, associazioni d'impresa, organismi di regolamentazione ed infine esperti riconosciuti per la loro conoscenza in ambito ESG che hanno operato all’interno di importanti istituzioni, aziende internazionali, finanziarie e non.

I partecipanti ai corsi ISF e ISB che avranno completato i 4 moduli formativi online proposti da Exponential Education avranno una preparazione idonea a sostenere gli esami - sempre online - per l’acquisizione della certificazione internazionale ESG rilasciata da IASE, che si terranno l’1 e il 2 dicembre.

Mario Ambrosi, Presidente di IASE Italy, ha così commentato: “La collaborazione con Exponential Education rappresenta una partnership strategica per IASE a livello world wide e ci consente di procedere speditamente con i nostri programmi. In parallelo, stiamo parlando con numerosi enti di formazione italiani coi quali abbiamo intenzione di stringere accordi analoghi a quello recentemente formalizzato con Fòrema”.