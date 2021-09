Dal 4 ottobre torna il roadshow di Schroders

Partirà da Genova, il prossimo 4 ottobre, la nuova edizione del roadshow di Schroders ‘Restart – Il futuro riparte’. Dopo mesi di pandemia e di meeting virtuali, tornano gli incontri dal vivo con gli esperti di Schroders per parlare dei principali temi sui mercati, impossibili da ignorare per chi investe.

Primo tra tutti la transizione energetica: il cambiamento climatico rimane una delle principali minacce a livello globale. Un’azione urgente è necessaria per raggiungere gli obiettivi di Parigi e contenere l’innalzamento della temperatura, e gli investitori possono giocare un ruolo importante. Gli strumenti a disposizione sono in continua crescita e tra di essi spicca il settore dell’impact investing, che negli ultimi anni ha raggiunto una dimensione nell’ordine delle migliaia di miliardi di dollari, grazie alla sua capacità di coniugare rendimento e impatto positivo su ambiente e società.

Il secondo tema è quello dell’innovazione dirompente. La velocità del cambiamento a cui assistiamo oggi è senza dubbio la più elevata di sempre. La tecnologia è il fattore scatenante che ha portato molti settori verso trasformazioni dirompenti, con innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, che faranno la differenza. Parlare di innovazione non significa guardare soltanto alle Big Tech statunitensi, ma anche all’Europa e ad alcuni esempi di aziende virtuose che, grazie all’innovazione, stanno contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Basta pensare che 7 delle economie più innovative al mondo si trovano nel Vecchio Continente.

Infine, la Cina, che continua a essere un’area importante, sia per gli equilibri mondiali, che per i mercati, che per i portafogli, nella componente azionaria, così come in quella obbligazionaria.

Ad accompagnare i partecipanti in questo percorso, che toccherà 15 città italiane, sarà il team di Sales Manager di Schroders Italia. Dettagli e registrazioni su www.schrodersportal.it