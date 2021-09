Deutsche Bank Financial Advisors, arrivano 14 nuovi professionisti

La rete di consulenti finanziari Deutsche Bank Financial Advisors annuncia l’arrivo di 14 nuovi professionisti su tutto il territorio nazionale. L’Area Centro e Sardegna, coordinata dall’Area Manager Stefano Capanna, si rafforza con 6 ingressi. In Toscana, nel gruppo di Paolo Giacomelli, arriva da San Paolo Invest Pierluigi Neri, consulente senior con importanti esperienze nel gruppo Monte dei Paschi.Roma vede l’inserimento di Claudio Palmieri, proveniente da BPER Banca, e di Massimiliano Costa dal gruppo Mediolanum. In Umbria, da IW Bank, approda inoltre Riccardo Rossi. Chiudono il gruppo di ingressi nell’area i consulenti finanziari Silvio Nucci e Matteo Falchi.

L’Area Lombardia coordinata dall’AM Lorenzo Borgna, accoglie il consulente finanziario Domenico Martinalli, proveniente dal Gruppo Intesa San Paolo, e la professionista Francesca Leanza in arrivo da Alleanza Assicurazioni.

A Verona, nell’Area Nord Est guidata da Davide Totolo, fa il suo ingresso Marco Forante, proveniente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.

L’Area Sud, coordinata dall’Area Manager Flavio Sarcià, si arricchisce di 4 ingressi: Marco Lepore e Germano Artale da San Paolo Invest, insieme ai consulenti finanziari Francesco Pulvirenti e Danilo D’avino.

Per finire, un ingresso nell’Area Nord Ovest dell’Area Manager Fabrizio Allasia, dove arriva Alice Allasia.

Silvio Ruggiu, Head of Deutsche Bank Financial Advisors, ha commentato: “Anche in questa seconda parte dell’anno la campagna reclutamento sta portando nuovi professionisti di livello ad aggiungersi alla nostra squadra, a dimostrazione del percorso virtuoso di crescita intrapreso dalla nostra rete negli ultimi anni. A loro va il nostro più caloroso benvenuto”.