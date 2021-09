21Shares annuncia il lancio di due Cripto-Etp indicizzati su Six

21Shares AG, società con sede a Zurigo leader negli Etp sulle criptovalute, annuncia il lancio di due nuovi Etp su Swiss Exchange SIX, portando il numero di quotazioni su questa piattaforma a 25. I due nuovi prodotti sono il 21Shares Crypto Basket Equal Weight Etp (Ticker: HODLV) e il 21Shares Crypto Basket 10 ETP (Ticker: HODLX).

Questi Etp rafforzano ulteriormente la leadership di 21Shares, basata sull’alto tasso di innovazione e sullo sviluppo di prodotti guidato dalla ricerca costante.

● 21Shares Crypto Basket Equal Weight ETP (HODLV) è un ETP passivo e ruled-based, che replica l’andamento del HODLV Index di Vinter. Quest’ultimo riproduce l’andamento delle 5 criptovalute più importanti, tutte equipesate e riequilibrate trimestralmente.

● 21Shares Crypto Basket Index 10 ETP (HODLX) è un ETP passivo e ruled-based, che replica l’andamento del HODLX Index di Vinter. Quest’ultimo riproduce l’andamento delle 10 principali criptovalute per capitalizzazione di mercato e viene ribilanciato ogni tre mesi.

Gli investitori che adottano una strategia buy-and-hold traggono beneficio dall’esposizione a un maggior numero di criptovalute e dal fatto che i prodotti possono essere acquistati rivolgendosi semplicemente a una banca o a un broker che hanno accesso a Swiss Exchange SIX. Gli asset sottostanti sono collateralizzati al 100% e custoditi in sedi sicure.

Hany Rashwan, co-fondatore e CEO di 21Shares ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di quotare altri 2 Etp indicizzati sulle criptovalute in Svizzera. Questo evento enfatizza ulteriormente la nostra mission e il nostro impegno nel nostro mercato interno per aiutare gli investitori ad avere accesso alle criptovalute su piattaforme regolamentate e in modo sicuro, nel presente e in futuro”.

“La quotazione di questi 2 nuovi basket ETP aiuterà anche gli investitori italiani a diversificare il proprio portafoglio non solo con le criptovalute ma anche tra le criptovalute", ha aggiunto Massimo Siano, Head of Southern Europe di 21Shares, "obiettivamente, la volatilità degli asset digitali è molto alta e questi prodotti sono stati sviluppati per permettere anche agli investitori più avversi al rischio di diversificare tra 10 diverse criptovalute”.

Nel mese di settembre 2021, 21Shares gestisce masse superiori agli 1,8 miliardi di dollari, suddivise in 15 ETP, tra cui compaiono i primi ETP su Binance ed Ethereum, un ETP su Tezos, un ETP comprendente più asset digitali e, più recentemente, un ETP su Cardano.